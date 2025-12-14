Ekskluziva iz Španjolske! Dinamo se rješava najvećeg promašaja?

Dinamo je u 17. kolu SuperSport HNL-a s uvjerljivih 5:2 svladao Slaven Belupo.
Modre nije pokolebao rano primljeni pogodak te su rutinski stigli do važna tri boda. Time su ponovno zasjeli na vrh tablice, jedno kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva.
Unatoč tome što je Dinamo prvi na tablici, nije sve tako idealno. Ovo ljeto je pod palicom Zvonimira Bobana napravljena velika rekonstrukcija momčadi te su, shodno tome, očekivanja bila velika.
Iako su rezultati solidni, pogotovo u SHNL-u, od nekih igrača se ipak očekivalo više. U toj kategoriji prednjači Gonzalo Villar koji je ovog ljeta u Dinamo za tri milijuna eura stigao iz Granade. Španjolac je tada s Dinamom potpisao ugovor do ljeta 2029.
Iako je krenuo kao prvotimac, Villar je brzo izgubio taj status te u zadnje vrijeme većinom ulazi s klupe. Za Dinamo je do sada upisao 15 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju. Španjolac je na Maksimir stigao s velikim očekivanjima i odličnom reputacijom, ali to za sada nije pokazao.
Kako prenosi španjolski As, svoje znanje nikada neće ni pokazati u dresu Dinama jer će ga napustiti već na ljeto. Točnije, navode da ga u svoje redove želi dovesti Deportivo La Coruna.
'Dvadesetsedmogodišnji nogometaš iz Murcije trenutačno je član Dinama, no u zagrebačkom klubu njegova je minutaža posljednjih mjeseci znatno smanjena. Iza sebe ima bogato iskustvo igranja u La Ligi, gdje je nosio dresove Elchea, Getafea i Granade, kao i epizode u Italiji, u Romi i Sampdoriji.
Riječ je o pravom nogometnom ‘putniku’, a povratak u Španjolsku mu je privlačna opcija, tim više što mu se projekt Deportiva čini vrlo zanimljivim', pišu Španjolci.
Hoće li se Dinamo nakon svega šest mjeseci odreći jednog od najskupljih pojačanja u povijesti kluba, ostaje za vidjeti. Time bi se sigurno, na Maksimir vratilo barem dio investicije u Villara, koji to za sada nije opravdao.