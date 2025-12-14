Ekskluziva iz Španjolske! Dinamo se rješava najvećeg promašaja?

Modre nije pokolebao rano primljeni pogodak te su rutinski stigli do važna tri boda. Time su ponovno zasjeli na vrh tablice, jedno kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva.

Unatoč tome što je Dinamo prvi na tablici, nije sve tako idealno. Ovo ljeto je pod palicom Zvonimira Bobana napravljena velika rekonstrukcija momčadi te su, shodno tome, očekivanja bila velika.

Iako su rezultati solidni, pogotovo u SHNL-u, od nekih igrača se ipak očekivalo više. U toj kategoriji prednjači Gonzalo Villar koji je ovog ljeta u Dinamo za tri milijuna eura stigao iz Granade. Španjolac je tada s Dinamom potpisao ugovor do ljeta 2029.

Iako je krenuo kao prvotimac, Villar je brzo izgubio taj status te u zadnje vrijeme većinom ulazi s klupe. Za Dinamo je do sada upisao 15 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju. Španjolac je na Maksimir stigao s velikim očekivanjima i odličnom reputacijom, ali to za sada nije pokazao.