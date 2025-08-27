Je li vrijeme za novu podjelu godišnjih doba? Pogledajte što predlažu geografi

To je posebno primjetno u područjima umjerene i polarne klime, za razliku od ekvatorijalnog dijela našeg planeta.

Godišnja doba se konvencionalno odnose na godišnje promjene temperatura i pomaknutost Zemlje od njezine osi. Kako je poznato, polovi nisu savršeno poravnati s orbitom oko Sunca, pa je os nagnuta za 23,5 stupnjeva. To znači da neki dijelovi Zemlje, ovisno o dijelu godine, budu manje ili više udaljeni od Sunca i dobivaju manje ili više njegove topline.

Nova studija, čiji su autori dvoje geografa sa Sveučilišta York i Londonske škole ekonomije, objavljena u publikaciji Progress of Environmental Geography, ne dovodi u pitanje ništa od tih kriterija. Zemlja je i dalje 'nagnuta' i varijacije u temperaturama i dužini dana u različitim dijelovima svijeta i različitim dijelovima godine i dalje će postojati.

Njihov prijedlog je više konceptualni i nudi četiri kategorije:

Novonastala sezona - potpuno nova sezonska klimatska pravilnost koja u nekoj regiji dosad nije postojala

Izumrla sezona - sezona u kojoj su tradicionalne vremenske prilike nestale ili su postale neprepoznatljive

Aritmična sezona - promjene u očekivanoj pojavi i trajanju sezonalnih ciklusa

Sezona sa sinkopama - nepravilna 'iskakanja' ili intenzitet vremenskih prilika.

Nešto od toga već se proučavalo i studija citira druge radove koji pokazuju da su ljeta postala toplija i duža, zime kraće i toplije, a proljeće stiže sve ranije. U nekima od ekstremnih situacija to se najviše vidi, pa su sezone uragana na Atlantiku i Pacifiku produžene, kao što se u nekim krajevima šumski požari pojavljuju praktički cijelu godinu, a zagađenje dimom je - primjerice u jugoistočnoj Aziji - sada redovito.

Sve ovo možda neće svima podjednako dobro 'sjesti', ali ideja zapravo nije toliko radikalna koliko se čini. Jasno da ovime nećemo 'ukinuti' proljeće ili ljeto, niti ponovo pisati kalendar. Autori studije samo promišljaju već prisutnu stvarnost na društvenoj razini. Kako se klimatske promjene nastavljaju 'igrati' Zemljinim ritmom, fleksibilniji pogled na godišnja doba može nam pomoći da održimo korak sa svijetom u kojem više ne vrijede stara, uvijek ista pravila.