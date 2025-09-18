NASA potvrdila: Aljaska je upravo dobila novi otok

Ledenjak Alsek na jugoistočnoj obali Aljaske povlači se brže nego ikada, oslobađajući goleme količine otopljene vode u sve veće jezero. Tijekom posljednjih 40 godina, ovaj se proces toliko ubrzao da je stvorio novi geografski fenomen: mala planina poznata kao Prow Knob odvojila se od ledenjaka i pretvorila u otok usred jezera Alsek.

NASA-ine satelitske snimke iz 1984. i 2025. jasno dokumentiraju ovu promjenu. Prema podacima, oba kraka ledenjaka povukla su se više od 5 kilometara, a ovog ljeta ledenjak je konačno izgubio kontakt s Prow Knobom. Danas ova kamena masa, površine oko 5 četvornih kilometara , u potpunosti leži okružena jezerom.

Ipak, unatoč ubrzanom globalnom zatopljenju ledenjak se zadržao pet godina dulje nego što se očekivalo. Konačno odvajanje, zabilježeno između 13. srpnja i 6. kolovoza 2025., omogućuje istraživačima jedinstvenu priliku da u stvarnom vremenu usporede dugoročne znanstvene prognoze s prirodnim procesima.

Geolozi i glaciolozi prate povlačenje ledenjaka Alsek već desetljećima. Fotograf i samouki istraživač ledenjaka Austin Post (1922.–2012.) prvi je dokumentirao njegovu završnu točku 1960. godine i pritom nadjenuo ime stjenovitom izdanku zbog sličnosti s pramcem broda. Kasnije je s glaciologom Maurijem Peltom predvidio da će se ledenjak oko 2020. godine odvojiti od Prow Knoba.

Brzo širenje jezera

Prema NASA-inim podacima, površina Alsek Lakea od 1984. godine povećala se sa oko 45 na 75 četvornih kilometara. Iako ga najvećim dijelom napaja otapanje ledenjaka Alsek, ulogu ima i sve tanji jezičac obližnjeg Grand Plateau Glaciera.

Nacionalna služba za parkove (NPS) upozorava da takve promjene ne utječu samo na razinu mora, nego i na lokalne ekosustave te kulturni krajolik. Kako se ledenjaci povlače, nastaju nova jezera, rijeke i obale, mijenjajući staništa biljaka i životinja, ali i uvjete za ljude koji se oslanjaju na prirodne resurse tog područja, piše Gizmodo.

Pogled iz svemira na promjene na Zemlji

Od prvog lansiranja 1972., Landsat sateliti postali su ključan alat za praćenje glacijalnih promjena. U ovom slučaju, snimke instrumenata Thematic Mapper (Landsat 5) i OLI-2 (Landsat 9) pružile su jasne dokaze o tome kako je ledenjak nestajao, a jezero raslo.

Stručnjaci predviđaju da će povlačenje ledenjaka nastaviti destabilizirati njegovu strukturu i ubrzati proces odlamanja ledenih santi, čime će se dodatno poticati širenje jezera.

Kako zaključuje Pelto, 'svjedoci smo transformacije krajolika u stvarnom vremenu. Ove promjene nisu samo lokalne. One su dio globalnog trenda ubrzanog otapanja ledenjaka u svijetu u kojem temperature i dalje rastu.'