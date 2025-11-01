Je li oslonac za zglobove Epomaker CloudGel zbilja dobar za svakodnevno tipkanje? Isprobali smo ga

Neobičan i prilično mekan naslon za tipkanje možda neće svakog oduševiti estetikom, no ono što radi - radi dobro

Oslonci za zglobove, nasloni za zglobove, wrist restovi, kako god ih nazivali – ako svakog dana provodite duge sate pred računalom, esencijalni su dio svakog radnog stola. Pored lakšeg i ugodnijeg tipkanja, uvelike smanjuju rizik od sindroma karpalnog tunela, 'moderne' ozljede usko vezane uz dugo vrijeme provedeno za tipkovnicom.

Epomakerova kolekcija naslona za zglobove odnedavno je pojačana modelom CloudGel, a on sadrži dva podloška – za tipkovnicu i miš. Oba oslonca napravljena su od elastične PVC plastike i ispunjena gelom. Dolaze u nekoliko boja koje naglašavaju estetiku samog stola, no za test sam odlučio isprobati potpuno prozirnu verziju, a razlog je dvojak. Kao prvo, imam nekoliko podložaka za tipkovnice čija se shema boja neće podudarati s onime što nudi Epomaker, a ista stvar vrijedi za tipkovnice i setove kapica. Drugo, strašno me interesiralo hoće li prozirna podloga za ruke nakon nekoliko tjedana jednostavno požutjeti.

I tako, nakon tri tjedna na radnom stolu plastika je otišla putem više-manje svih prozirnih maskica za smartfone te je postala blago žućkasta. Meni to osobno nije smetalo, no eto, ako vam se prozirni CloudGel čini kao najbolji model, ovo bi vam moglo pomoći da donesete informiranu odluku. No funkcionalnost samih naslona ista je nakon tri tjedna kao i prvog dana. Podlošci se dobro drže za površinu, bila ona drvo ili tekstil, te su mekani i ugodni pri duljem korištenju.

Podloga za miš se, kao i tipkovnica, dosta tvrdoglavo drži na mjestu, što znači da ne putuje s mišem.

Tako da većina micanja miša zahtijeva manevriranje samim zglobom, a to traži određenu količinu prilagodbe. Nadalje, ovisno o tome kakav ste model dobili, možda ćete naići na neke manje tehničke površnosti, poput mjehurića u nekim jastučićima, no to ni na jedan način ne utječe na funkcionalnost oslonca.