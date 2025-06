Sastavio sam svoju prvu mehaničku tipkovnicu. Evo što me oduševilo

Iako se na tportalu već neko vrijeme bavimo mehaničkim tipkovnicama, moja uključenost u ovaj hobi traje puno dulje od toga. Sve je počelo prije četiri godine, kada me prijatelj nagovorio da, nakon što sam spomenuo da me zanimaju mehaničke tipkovnice i da bih htio nadograditi računalne periferije, kupim onu koja, prema njegovim riječima, ispunjava točno ono što sam tražio.

Prve modifikacije i ozbiljniji planovi

Radilo se o Mountainovom Everest Maxu, modularnoj tipkovnici s odvojivom numerikom, RGB osvjetljenjem i crvenim prekidačima Cherry, koji, piše na proizvođačevoj stranici, stvaraju profinjen zvuk. Uglavnom, nije mi dugo trebalo da otkrijem stvari koje mi kod te tipkovnice smetaju, no umjesto da je vratim i zatražim drugu, odlučio sam napraviti ono za što je ona, na koncu, bila i namijenjena - modificirati je.

Ovo je, prilično sam uvjeren, bio moj prvi korak prema vjerojatno najskupljem i najčudnijem hobiju kojim sam se bavio. Da mi je netko prije deset godina rekao da ću se u nekom trenu baviti rastavljanjem i sastavljanjem mehaničkih tipkovnica, rekao bih mu da je lud. Danas mi je ideja slušanja glazbe i sastavljanja tipkovnice, modificirane točno po mom ukusu i preferencijama, postala definicija opuštajućeg iskustva.

Od znatiželje do prvog projekta

Makar sam od kupnje svoje prve mehaničke tipkovnice do danas prilično duboko zaronio u taj hobi, nikad nisam došao do toga da bih kupio takozvani keyboard kit, odnosno tipkovnicu koja dolazi nesastavljena. U međuvremenu sam se oko ove ideje motao kao mačka oko vruće kaše - naučio sam mijenjati kapice, podmazivati prekidače, čak sam i pogledao pokoji video o stabilizatorima, sustavima za utišavanje zvuka, PCB-ima i raznim materijalima koji utječu na osjećaj tipkanja i zvučni profil.

Nakon dugo premišljanja i razmišljanja, taman sam pomislio da ću ostati na promatračkoj strani hobija, no od Akkoa sam dobio dva paketa prekidača. I sad, kao, ideja je da nabavim neku tipkovnicu na koju bih to stavio, a sa strane ionako imam set kapica koji bi pasao uz to. I tako, dva-tri tjedna i bolno provlačenje kreditne kartice kasnije, iz Njemačke je krenuo moj prvi keyboard kit - Meletrixov Zoom75 TIGA. Riječ je o modularnoj tipkovnici s hrpom opcija, onoj koja zahtijeva minimalnu količinu šarafljenja i spajanja žica. Ili bar tako kažu influenceri na YouTubeu.

Ma neka ih vrag nosi - tipkovnica izgleda bolesno.