Dinamu se ovo još nikad nije dogodilo otkako se igra Liga 10

Pogocima Diona Drene Belje Dinamo je pobijedio Rijeku 2:0. No, mora se priznati da su u nastavku i Riječani imali izrazito velike prigode, posebice ako se sjetimo da su u svega par sekundi i Čop i Fruk pogodili vratnicu.

Imao je i Janković nekoliko situacija, baš kao i Dantas, no Nevistić je ostao 'čiste mreže'. Baš kao i u prva dva kola, protiv Osijeka te Vukovara 1991.

Takav start, s tri utakmice bez primljenog gola Dinamo ne pamti otkako se igra Liga 10.

Diinamu se to dogodilo i u prvoj sezoni, 1992. godine te u sezoni 1995/96 kada se igrala Liga 12, ali i u sezoni 2011/12 kada se igrala Liga 16.