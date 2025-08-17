ZANIMLJIVO

Dinamu se ovo još nikad nije dogodilo otkako se igra Liga 10

S.Š.

17.08.2025 u 07:25

Dinamovi igrači pred Boysima na Rujevici
U derbiju 3. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige, Dinamo je na Rujevici pobijedio Rijeku 2:0

Pogocima Diona Drene Belje Dinamo je pobijedio Rijeku 2:0. No, mora se priznati da su u nastavku i Riječani imali izrazito velike prigode, posebice ako se sjetimo da su u svega par sekundi i Čop i Fruk pogodili vratnicu.

Imao je i Janković nekoliko situacija, baš kao i Dantas, no Nevistić je ostao 'čiste mreže'. Baš kao i u prva dva kola, protiv Osijeka te Vukovara 1991.

Takav start, s tri utakmice bez primljenog gola Dinamo ne pamti otkako se igra Liga 10.

Diinamu se to dogodilo i u prvoj sezoni, 1992. godine te u sezoni 1995/96 kada se igrala Liga 12, ali i u sezoni 2011/12 kada se igrala Liga 16.

Rijeka - Dinamo 0:2 (3. kolo SHNL-a, sažetak)
Sažeci Hrvatske nogometne lige

Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti

Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton
Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

