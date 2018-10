Je li i vaš Facebook bio nedavno hakiran? Ovako možete provjeriti

Na najvećoj društvenoj mreži svijeta otvorena je stranica putem koje možete ustanoviti je li i vaš korisnički račun među onima čijih su se podataka hakeri nedavno uspjeli domoći

Točnije, od tih 30 milijuna ukradeni su tokeni, dok su hakeri uspjeli pristupiti do ukupno 50 milijuna korisničkih računa. U sklopu istrage koju provode u suradnji s američkom agencijom FBI u Facebooku su otkrili kako su napadači došli do osobnih podataka kao što su ime, kontakt, demografske pojedinosti, grad i datum rođenja te podataka o ljudima povezanim sa žrtvom napada koje je bilo moguće pronaći na profilu.

Pokrenuli su centar za pomoć korisnicima (Help Center) gdje možete provjeriti jeste li bili žrtvom hakiranja. Kako to možete učiniti?

Otvorite Help Center i logirajte se u svoj korisnički račun na Facebooku. Skrolajte prema dnu stranice, sve dok ne pronađete dio naslovljen Is my Facebook account impacted by this security issue.

Ponudit će vam brz odgovor, skupa s dodatnim pojedinostima. Korisnici pogođeni hakiranjem trebali bi dobiti ovih dana i personaliziranu poruku s nužnim informacijama i koracima koje mogu poduzeti kako bi se zaštitili.

Jeste li u najrizičnijoj kategoriji?

Što ako su hakeri imali pristup vašim podacima? Facebook će vam reći o kojim se podacima radi. Ti su podaci podijeljeni u tri kategorije.

Prvoj su hakeri pokrali imena i podatke o kontaktu 15 milijuna ljudi od 30 milijuna poharanih korisničkih računa.

Druga je ozbiljnija - obuhvaća 14 milijuna korisnika Facebooka kojima su hakeri, uz ime i podatke o kontaktu, moguće pristupili i korisničkom imenu, spolu/rodu, lokaciji i jeziku, statusu veze, vjeroispovijesti, datumu rođenja, uređajima korištenim za pristup Facebooku, obrazovanju, zaposlenju, zadnjih deset mjesta na kojima su se čekirali ili su bili tagirani, podaci o tome koga prate i 15 zadnjih pretraga.