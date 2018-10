Zaštitite svoje podatke na računalu ovim iznimno jednostavnim metodama

Ako dijelite računalo s kolegom ili zbog bilo kojeg razloga krijete mape od neželjenih pogleda, ove sigurnosne mjere mogle bi vam biti od iznimne koristi

Imate podatke koje želite sakriti od tuđih očiju? U ovo doba klimave internetske sigurnosti više-manje ništa nije sigurno, no to vas ne bi trebalo spriječiti da napravite par koraka koji će barem zaštititi podatke koje ste pohranili na samom računalu. Bez da idemo preduboko u enkripciju i slične ozbiljnije metode, navest ćemo dvije koje možete sprovesti sami bez posezanjem za kreditnom karticom i kupnjom sigurnosnog softvera.

Kad lozinka nije dovoljna - sakrijte datoteke!

Nakon što ste stavili lozinku na arhivirane podatke, vrijeme je da ih i sakrijete. Prvo desnim klikom kliknite na mapu ili datoteku koju želite sakriti, odaberite Properties i stavite kvačicu pored stavke Hidden, odnosno sakriven. Potom primjenite promjene klikom na Apply i nakon toga na OK.

Vaša mapa trebala bi nakon toga nestati. Da biste ju ponovno vidjeli, otvorite File Manager i odaberite View karticu na gornjem dijelu prozora. Nakon što ste kliknuli na nju, promijenite stavke odabirom Options > Change folder and search options.

U novootvorenom prozoru odaberite stavku View i kliknite opciju prikaza nevidljivih datoteka, odnosno 'Show hidden files, folders and drives'. Kliknite na Apply kako biste primjenili izmjene i nakon toga završite proceduru klikom na OK. Ovime biste trebali otkriti skrivene datoteke i mape. Kako biste ih vratili među nevidljive, odite do prozora File Options i sakrijte skrivene mape izborom opcije 'Don’t show hidden files, folders, or drives'.