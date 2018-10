Što kad vam netko hakira račun na Facebooku i kako to spriječiti

Nije zabavno otkriti da vam je netko upao u korisnički profil na najvećoj društvenoj mreži svijeta, a to može imati i vrlo ozbiljne posljedice. Evo što možete poduzeti ako vam se to dogodi

Nekoliko je stvari koje možete poduzeti kako biste spriječili upad u vaš korisnički račun na Facebooku i reagirali ukoliko dođe do toga.

Kako ćete znati je li vaš korisnički račun na Facebooku hakiran?

Pa, obično je to prilično očito jer će se početi događati čudne stvari. Vaš korisnički profil počet će, recimo, na zidovima vaših prijatelja objavljivati oglase koji veze nemaju s vašim stvarnim interesima. Moguće je kako će biti promijenjene informacije na vašem profilu, kako će profil početi slati poruke bez vašeg znanja... Ukratko, ništa dobro.

Zato je mudro redovno provjeravati je li se netko drugi logirao u vaš korisnički račun. To možete učiniti ako otvorite Settings, Security pa Where You’re Logged In i kliknete Edit. Ovdje možete vidjeti odakle ste se sve logirali na Facebook i koje ste uređaje pritom koristili. Ako vidite nešto što ne prepoznajete, to je znak za uzbunu. Zaustavite smjesta tu aktivnost.