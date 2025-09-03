Video chat s nepoznatima? Popularna aplikacija pod istragom zbog opasnosti za djecu

Popularna je među australskom djecom i trenutno je 11. najpopularnija aplikacija za društvene mreže na Appleovoj trgovini aplikacijama App Storeu i deveta najpopularnija besplatna društvena aplikacija na Googleovoj trgovini Play. No, agencija eSafety je izdala formalno upozorenje matičnoj tvrtki OmeTV-a, Bad Kitty's Dad, LDA, zbog navodnih kršenja industrijskog standarda.

OmeTV je aplikacija za videochat u stilu ruleta koja spaja strance, uključujući odrasle i djecu.

Prema upozorenju eSafetyja, aplikacija nema potrebne sigurnosne značajke i postavke te omogućuje odraslima videochat s djecom bez dovoljne zaštite. Australske policijske snage su upozorile kako bi počinitelji seksualnog zlostavljanja djece mogli koristiti ove vrste nasumičnih usluga videochata za manipuliranje djecom.

Apple i Google su također dobili obavijest o provedbi ovih mjera, kao i podsjetnik na njihove vlastite obveze. Postoje brojne druge druge platforme (Chatroulette, HOLLA, Monkey...) koje bi mogle predstavljati prijetnju mladim korisnicima bez odgovarajućih sigurnosnih mjera.

Mnoge anonimne platforme za chat rade bez provjere dobi i nasumično uparuju korisnike, često bez zaštitnih filtera. Osim izdavanja formalnih upozorenja, eSafety može i zatražiti kažnjavanje globom u iznosu do 49,5 milijuna australskih dolara (oko 27,7 milijuna eura), piše 9News.