RAČUNALNA SIGURNOST

Kruži nova prijevara putem WhatsAppa, nemojte nasjesti na nju

Miroslav Wranka

03.09.2025 u 13:45

WhatsApp
WhatsApp Izvor: Profimedia / Autor: Omar Marques / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Prevaranti koriste WhatsApp Screen Mirroring Fraud, tehniku kojom kradu račune i lažno se predstavljaju kao WhatsApp ovi korisnici kako bi od kontakata tražili novac

Prijevara funkcionira ovako: kibernetički kriminalci zovu putem aplikacije za instant poruke pretvarajući se kako su jedan od vaših kontakata. Javite li se, vidjet ćete crni ekran. Tada će vas osoba na drugom kraju linije zamoliti za dijeljenje vašeg ekrana kako bi vidjela što se događa.

vezane vijesti

Nakon dijeljenja ekrana, u vrhu zaslona pojavit će se obavijest u obliku tekstualne poruke iz WhatsAppa sa sigurnosnim kodom. Dok dijelite ekran, ovaj kod je vidljiv vašem sugovorniku, koji će ga upotrijebiti za krađu računa. Nakon toga haker će zatvoriti aplikaciju, što onemogućuje ponovnu prijavu.

Jedan korisnik WhatsAppa rekao je da su ga u satima koji su uslijedili nakon što se pojavio crni ekran neki od njegovih kontakata obavijestili kako primaju poruke s njegovog korisničkog računa pri WhatsAppu, u kojima se traži žurno slanje novca putem Bizuma.

Što učiniti ako vam je račun ukraden?

Upozorite svoje kontakte kako ne bi i oni nasjeli na prijevaru. Obratite se kontaktu od kojeg ste primili videopoziv kako bi mogli poduzeti iste mjere kao i oni, pošto su i oni bili žrtva krađe računa pri WhatsAppu.

Pokušajte ponovno instalirati aplikaciju kako biste ih prisilili na ponovno primanje koda. Za pomoć se obratite WhatsAppovoj podršci na e-mail support@whatsapp.com.

Ako ni to ne uspije, obratite se WhatsAppovom službeniku za zaštitu podataka. Ne dobijete li odgovor u roku od mjesec dana ili ako je odgovor negativan, prijavite incident nadležnim tijelima. Obratite se svojoj banci kako biste ih obavijestili o tome što se dogodilo i poduzeli odgovarajuće mjere.

Kako spriječiti krađu računa?

Postavite dvostupanjsku provjeru na svom mobilnom telefonu. Nemojte dijeliti zaslon ako niste sigurni s kim razgovarate.

Nikada nemojte davati niti dijeliti primljene kodove jer su oni osobni i neprenosivi, piše Euro News.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KORISNA TEHNOLOGIJA

KORISNA TEHNOLOGIJA

Ukrao mu kofer pa obukao njegovu odjeću: Putnik uz pomoć AirTaga našao lopova
INAUGURACIJSKI DOGAĐAJ

INAUGURACIJSKI DOGAĐAJ

Trump okuplja tehnološke mogule u Bijeloj kući, Musk ostao bez pozivnice
SKOČILE CIJENE

SKOČILE CIJENE

Na krilima Applea i Alphabeta: Wall Street porastao nakon epiloga drame s Chromeom

najpopularnije

Još vijesti