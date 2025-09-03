Kruži nova prijevara putem WhatsAppa, nemojte nasjesti na nju

Prijevara funkcionira ovako: kibernetički kriminalci zovu putem aplikacije za instant poruke pretvarajući se kako su jedan od vaših kontakata. Javite li se, vidjet ćete crni ekran . Tada će vas osoba na drugom kraju linije zamoliti za dijeljenje vašeg ekrana kako bi vidjela što se događa.

Nakon dijeljenja ekrana, u vrhu zaslona pojavit će se obavijest u obliku tekstualne poruke iz WhatsAppa sa sigurnosnim kodom. Dok dijelite ekran, ovaj kod je vidljiv vašem sugovorniku, koji će ga upotrijebiti za krađu računa. Nakon toga haker će zatvoriti aplikaciju, što onemogućuje ponovnu prijavu.

Jedan korisnik WhatsAppa rekao je da su ga u satima koji su uslijedili nakon što se pojavio crni ekran neki od njegovih kontakata obavijestili kako primaju poruke s njegovog korisničkog računa pri WhatsAppu, u kojima se traži žurno slanje novca putem Bizuma.

Što učiniti ako vam je račun ukraden?

Upozorite svoje kontakte kako ne bi i oni nasjeli na prijevaru. Obratite se kontaktu od kojeg ste primili videopoziv kako bi mogli poduzeti iste mjere kao i oni, pošto su i oni bili žrtva krađe računa pri WhatsAppu.

Pokušajte ponovno instalirati aplikaciju kako biste ih prisilili na ponovno primanje koda. Za pomoć se obratite WhatsAppovoj podršci na e-mail support@whatsapp.com.

Ako ni to ne uspije, obratite se WhatsAppovom službeniku za zaštitu podataka. Ne dobijete li odgovor u roku od mjesec dana ili ako je odgovor negativan, prijavite incident nadležnim tijelima. Obratite se svojoj banci kako biste ih obavijestili o tome što se dogodilo i poduzeli odgovarajuće mjere.

Kako spriječiti krađu računa?

Postavite dvostupanjsku provjeru na svom mobilnom telefonu. Nemojte dijeliti zaslon ako niste sigurni s kim razgovarate.

Nikada nemojte davati niti dijeliti primljene kodove jer su oni osobni i neprenosivi, piše Euro News.