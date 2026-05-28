Axios: Iran i SAD postigli dogovor, čeka se Trumpovo amenovanje

Jedan američki dužnosnik izjavio je da je cilj memoranduma ‘dovesti sve strane za pregovarački stol’, dok bi se ključni detalji rješavali tijekom pregovora.

Potpisivanje memoranduma predstavljalo bi najvažniji diplomatski pomak od početka aktualne krize između Washingtona i Teherana, iako bi za konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu bili potrebni dodatni i vrlo zahtjevni pregovori, piše Axios .

Trump još nije dao konačno zeleno svjetlo

Američki izvori navode kako su osnovni elementi dogovora uglavnom bili usuglašeni još u utorak, ali da su obje strane morale dobiti potvrdu svojih političkih vrhova.

Prema tvrdnjama američkih dužnosnika, iranska strana kasnije je poručila da je osigurala potrebna odobrenja i spremna je potpisati memorandum. Službeni Teheran zasad to nije javno potvrdio.

Pregovarači su potom upoznali Trumpa s detaljima sporazuma, no američki predsjednik nije odmah dao konačno odobrenje.

‘Predsjednik je posrednicima rekao da želi nekoliko dana za razmišljanje’, rekao je jedan američki dužnosnik.

Hormuški tjesnac bez ograničenja

Prema navodima izvora, memorandum bi sadržavao odredbu prema kojoj bi plovidba kroz Hormuz bila ‘neograničena’.

To bi značilo da Iran ne bi smio nametati nikakve pristojbe niti ometati prolazak trgovačkih brodova. Također, Teheran bi u roku od 30 dana morao ukloniti mine iz tjesnaca.

S druge strane, SAD bi postupno ukinuo pomorsku blokadu, paralelno s obnovom komercijalnog pomorskog prometa.

Pregovori o nuklearnom programu i sankcijama

Memorandum bi uključivao i iransku obvezu da neće razvijati nuklearno oružje. Tijekom 60-dnevnog razdoblja pregovora prioritetna pitanja trebala bi biti sudbina iranskog visoko obogaćenog urana te budućnost iranskog programa obogaćivanja urana.

Američka strana istodobno bi pristala razgovarati o mogućem ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava.

Dogovor bi također uključivao mehanizam za dopremu robe i humanitarne pomoći Iranu.

Napetosti nisu nestale

Iako su pregovori napredovali, situacija na terenu ostaje vrlo osjetljiva. Prema američkim izvorima, SAD i Iran imali su dva odvojena incidenta u Hormuškom tjesnacu u posljednjih 48 sati.

Unatoč tome, američki dužnosnici tvrde da Teheran sada ima priliku stabilizirati gospodarstvo i krenuti u drukčijem smjeru.

‘U njihovom sustavu postoje ljudi koji razumiju da je ovo prilika za promjenu smjera’, rekao je jedan američki dužnosnik.

Dodao je kako tijekom pregovora neće biti ‘tajnih klauzula’ ni skrivenih dogovora o sankcijama ili transferu novca Iranu.

‘Što više Iranci budu spremni ponuditi, to će više dobiti zauzvrat’, poručio je američki izvor.