IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

AD ASTRA 1029 traži Koordinatora projektnog razvoja (m/ž) za rad na međunarodnom kreativnom projektu SinFin, koji se nalazi u fazi pokretanja. Traže proaktivnu i samostalnu osobu s izraženim osjećajem odgovornosti, razvijenim organizacijskim i komunikacijskim vještinama te sposobnošću koordinacije više aktivnosti istovremeno. Poslodavac nudi dinamično i suradničko radno okruženje te dugoročan profesionalni razvoj zajedno s rastom projekta. Prijave su otvorene do 23. lipnja.

TECHNIC d.o.o. zapošljava Projekt managera / Project Managera (m/ž) za rad na tehnološki naprednim projektima. Radno iskustvo nije obvezan uvjet, no kandidati trebaju imati višu ili visoku stručnu spremu. Tvrtka nudi rad na zanimljivim i izazovnim projektima, mogućnost stručnog usavršavanja, rad sa stručnjacima iz različitih područja te osiguran smještaj i prijevoz. Prijave su otvorene do 23. lipnja.

Centar izvrsnosti MARBLE traži Pilot Sites Managera (m/ž) s diplomskim studijem iz područja inženjerstva, pomorstva, robotike, elektrotehnike, strojarstva ili srodnih područja te najmanje tri godine iskustva u tehničkim operacijama. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, edukacije, rad na inovativnim istraživačkim projektima te brojne dodatne pogodnosti poput subvencionirane prehrane, prijevoza i sistematskih pregleda. Prijave su otvorene do 13. lipnja.

Hrvatski Telekom traži Stručnjaka za radijsko planiranje (m/ž) s visokom stručnom spremom tehničkog usmjerenja, višegodišnjim iskustvom u planiranju, implementaciji ili optimizaciji mobilnih mreža te dubinskim poznavanjem 2G, 4G i 5G RAN arhitekture. Poslodavac nudi rad na strateški važnim projektima, brojne benefite poput dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, subvencioniranog vrtića, MultiSport kartice, regresa, božićnice i naknade za prehranu i prijevoz. Prijave su otvorene do 15. lipnja.

ELEKTRO-N zapošljava Tehničara za telekomunikacije (m/ž) s najmanje dvije godine radnog iskustva. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada na FTTH projektima te osnovnim poznavanjem rada u specijaliziranim aplikacijama. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, plaćen prijevoz, mjesečne bonuse te plaću u rasponu od 1.500 do 2.000 eura neto. Prijave su otvorene do 15. lipnja.

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