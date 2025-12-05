IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

INSIDER PLUS zapošljava Data & AI Engineera – Mid/Seniora (m/f) s jakim razumijevanjem statističke analize, testiranja hipoteza i prepoznavanja obrazaca, kao i znanjem iz područja modeliranja podataka i dizajna učinkovitih podatkovnih modela. Potrebno je dobro poznavanje alata i jezika za data engineering, poput Pythona, SQL-a i Apache Sparka. InsiderCX nudi neograničen plaćeni godišnji odmor, velik budžet za edukacije, vrhunsku opremu, Multisport karticu, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost hibridnog rada. Prijave su otvorene do 14. prosinca.

dotSource zapošljava na poziciji Cloud Engineer (f/m/x). Potrebna je tehnička kvalifikacija iz računalnih znanosti ili srodnih područja, uz interes za mrežne i sigurnosne arhitekture u cloud-native i mikroservisnim okruženjima. Poslodavac nudi strukturirani onboarding uz mentora, edukativne bootcampove, ugodnu radnu atmosferu, snažan timski duh i fleksibilno radno vrijeme, uz mogućnost rada od kuće. Prijave traju do 28. prosinca.

TOMMY u potrazi je za WMS analitičar-informatičarom (m/ž). Za ovu poziciju traži se kandidat sa SSS, VŠS ili VSS kvalifikacijom, iskustvom u automatizaciji skladišta i poznavanjem logističkih procesa te dobrim znanjem rada u WMS sustavima. Nudi se rad u pozitivnoj i motivirajućoj okolini te prilika za osobni i profesionalni razvoj. Pogodnosti uključuju naknadu putnih troškova i toplog obroka, Multisport, božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade i druge dodatke na plaću. Prijave su otvorene do 12. prosinca.

MAISTRA traži Voditelja IT poslovne podrške (m/ž). Potrebna je visoka stručna sprema informatičkog ili tehničkog usmjerenja te najmanje tri godine iskustva u istim ili sličnim poslovima, poželjno na rukovodećim pozicijama. Maistra nudi konkurentnu plaću, mjesečne stimulacije, plaćeni putni trošak za zaposlenike izvan mjesta rada, osiguran topli obrok te kontinuirano ulaganje u razvoj zaposlenika i mogućnost napredovanja. Prijave traju do 14. prosinca.

Roto dinamic zapošljava Tehničara WMS-a (m/ž). Posao uključuje operativno rješavanje problema koje prijavljuje sustav, otklanjanje manjih kvarova informatičke opreme u skladištu, praćenje signalizacije i izvještaja o artiklima, nadzor podataka i zaliha te kontrolu rokova trajanja proizvoda. Traži se SSS i najmanje šest mjeseci iskustva na sličnim poslovima. Poslodavac nudi rad u stabilnoj tvrtki, mogućnost usavršavanja i napredovanja i mjesečne stimulacije ovisno o rezultatima. Prijave su otvorene do 13. prosinca.

