IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

DIVERSUS RES traži Voditelja IT odjela i analize u modnoj industriji (m/ž) koji će biti zadužen za analizu prodaje i nabave, razvoj analitičkih alata te implementaciju grafičkih prikaza rezultata u Power BI okruženju. Poslodavac nudi mogućnost hibridnog rada, dugoročnost pozicije, pet tjedana godišnjeg odmora te poticajno okruženje za razvoj i implementaciju novih IT rješenja. Prijave traju do 6. prosinca.

Emovis tehnologije zapošljava QA Team Lead (m/f) s najmanje tri godine iskustva u softverskom testiranju i prethodnim iskustvom u vođenju timova ili mentorstvu. Traži se snažno poznavanje QA metodologija, alata i automatizacije, kao i dobro razumijevanje Linux okruženja, CI/CD procesa te mikroservisnih arhitektura. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, jasne mogućnosti napredovanja, dugoročne i stabilne projekte, fleksibilno radno vrijeme, osigurano parkirno mjesto te međunarodno radno okruženje. Prijave su otvorene do 10. prosinca.

Insider Plus traži Angular Developera – Mid/Seniora (m/ž) koji će raditi na izradi frontend funkcionalnosti u Angularu i TypeScriptu. Potrebno je odlično poznavanje modernih frontend tehnologija, posebno Angulara, Reacta ili Vue.js, kao i vrlo dobro razumijevanje TypeScripta, RxJS-a, SCSS-a i responzivnih layout obrazaca. Zapošljava i TypeScript Backend Developera – Mid/Seniora (m/ž) koji će raditi na izradi skalabilnih backend servisa u NestJS-u i TypeScriptu, razvoju stabilnih REST API-ja, izradi CI/CD procesa te implementaciji novih značajki do same produkcije. Tvrtka nudi rad u mladom, ambicioznom timu bez birokracije, slobodu eksperimentiranja, uključenost u projekte koji izravno utječu na kvalitetu zdravstvenih usluga, neograničen plaćeni godišnji odmor, velik edukacijski budžet, kvalitetnu opremu, Multisport karticu, fleksibilno radno vrijeme i hibridni način rada. Prijave traju do 14. prosinca.

ENEA Software traži Software Engineer (m/f) s iskustvom u C++ jeziku ili drugim objektno orijentiranim jezicima poput Jave, C#, Kotlina ili Pythona. Prednost je iskustvo u radu s Linux okruženjem i mrežnim tehnologijama. Od kandidata se očekuju dobre komunikacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku, te diploma iz računarstva, softverskog inženjerstva ili srodnih područja, odnosno odgovarajuće praktično iskustvo. Prijave se zaprimaju do 7. prosinca.

