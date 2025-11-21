TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Evo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

MojPosao/tportal.hr

21.11.2025 u 14:07

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Ostale fotografije / Autor: Pexels
Bionic
Reading

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

ENEA Software zapošljava na poziciji Software Engineer (m/f) s iskustvom u C++ ili drugim objektno orijentiranim jezicima (Java, C#, Kotlin, Python i slično). Potrebna je diploma ili prvostupnička stručna sprema iz računalnih znanosti, softverskog inženjeringa ili srodnog područja, ili ekvivalentno praktično iskustvo. ENEA kao svjetski lider u razvoju naprednog softvera za telekomunikacije i kibernetičku sigurnost nudi priliku za usavršavanje i napredak. Prijavi se do 7. prosinca.

MODO METRICO traži Backend Developera (m/ž) s poželjnim iskustvom u Pythonu i radu s bazama podataka. Kandidat treba biti sposoban samostalno raditi i imati analitički pristup problemima. Poslodavac nudi rad na inovativnim projektima u području digitalnog marketinga, konkurentnu plaću i beneficije, prilike za profesionalni razvoj te rad u dinamičnom i poticajnom okruženju s modernim tehnologijama. Prijavi se najkasnije do 17. prosinca.

PRO INTEGRIS (Siemens Energy) traži Senior Energy System Modeller (f/m/d). Potrebno je više od 5 godina iskustva u istraživanju operacija, analizi energetskih sustava, obnovljivim izvorima energije ili tržišnim procjenama. Poželjno je iskustvo u radu s Hitachi Promod i/ili Plexos. Nude ti rad u međunarodnom okruženju, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće, pristup kantini ili naknade za obrok te mogućnosti profesionalnog razvoja. Prijavi se do 12. prosinca.

AMINESS traži Suradnika za web (m/ž) s najmanje dvije godine iskustva u sličnim poslovima, dobrim poznavanjem HTML-a i CSS-a, iskustvom u administraciji web stranica (Wagtail, WordPress ili drugi CMS sustavi) te razumijevanjem SEO principa i web analitike. Rad u uredu u Novigradu uključuje topli obrok, besplatan parking i mogućnost rada od kuće 2 dana mjesečno. Također su dostupne specijalističke edukacije, sezonske nagrade, regres, božićnice i drugi benefiti. Prijave su otvorene do 30. studenog.

Emovis tehnologije traži kandidata na poziciji QA Team Lead (m/f) s najmanje tri godine iskustva u softverskoj QA, uključujući vođenje ili mentoriranje tima. Kandidat treba imati snažno razumijevanje QA metodologija, alata i automatizacije, te poznavanje Linuxa, CI/CD pipeline-a i mikroservisnih arhitektura. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, dugoročne projekte, fleksibilno radno vrijeme, međunarodno okruženje i motivirajuću kulturu tima. Prijavi se do 10. prosinca.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Phantom MK1

Phantom MK1

Pogledajte što može 'ultimativni ratnik' od čelika i plastike: 'Konačni cilj? Slati ih na Mjesec i Mars'
VRIJEDE MILIJARDU DOLARA

VRIJEDE MILIJARDU DOLARA

Suosnivač startupa priznao: 'Klijentima smo prodavali AI, a zapravo smo to bili samo nas dvojica'
INTELIGENCIJA NA DJELU

INTELIGENCIJA NA DJELU

Korisnici upitali Groka tko je u boljoj formi od Muska i je li pametniji od Einsteina. Odgovori su zlato

najpopularnije

Još vijesti