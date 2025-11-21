IT-jevci, tražite posao? Evo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

ENEA Software zapošljava na poziciji Software Engineer (m/f) s iskustvom u C++ ili drugim objektno orijentiranim jezicima (Java, C#, Kotlin, Python i slično). Potrebna je diploma ili prvostupnička stručna sprema iz računalnih znanosti, softverskog inženjeringa ili srodnog područja, ili ekvivalentno praktično iskustvo. ENEA kao svjetski lider u razvoju naprednog softvera za telekomunikacije i kibernetičku sigurnost nudi priliku za usavršavanje i napredak. Prijavi se do 7. prosinca.

MODO METRICO traži Backend Developera (m/ž) s poželjnim iskustvom u Pythonu i radu s bazama podataka. Kandidat treba biti sposoban samostalno raditi i imati analitički pristup problemima. Poslodavac nudi rad na inovativnim projektima u području digitalnog marketinga, konkurentnu plaću i beneficije, prilike za profesionalni razvoj te rad u dinamičnom i poticajnom okruženju s modernim tehnologijama. Prijavi se najkasnije do 17. prosinca.

PRO INTEGRIS (Siemens Energy) traži Senior Energy System Modeller (f/m/d). Potrebno je više od 5 godina iskustva u istraživanju operacija, analizi energetskih sustava, obnovljivim izvorima energije ili tržišnim procjenama. Poželjno je iskustvo u radu s Hitachi Promod i/ili Plexos. Nude ti rad u međunarodnom okruženju, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće, pristup kantini ili naknade za obrok te mogućnosti profesionalnog razvoja. Prijavi se do 12. prosinca.

AMINESS traži Suradnika za web (m/ž) s najmanje dvije godine iskustva u sličnim poslovima, dobrim poznavanjem HTML-a i CSS-a, iskustvom u administraciji web stranica (Wagtail, WordPress ili drugi CMS sustavi) te razumijevanjem SEO principa i web analitike. Rad u uredu u Novigradu uključuje topli obrok, besplatan parking i mogućnost rada od kuće 2 dana mjesečno. Također su dostupne specijalističke edukacije, sezonske nagrade, regres, božićnice i drugi benefiti. Prijave su otvorene do 30. studenog.

Emovis tehnologije traži kandidata na poziciji QA Team Lead (m/f) s najmanje tri godine iskustva u softverskoj QA, uključujući vođenje ili mentoriranje tima. Kandidat treba imati snažno razumijevanje QA metodologija, alata i automatizacije, te poznavanje Linuxa, CI/CD pipeline-a i mikroservisnih arhitektura. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, dugoročne projekte, fleksibilno radno vrijeme, međunarodno okruženje i motivirajuću kulturu tima. Prijavi se do 10. prosinca.

