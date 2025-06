IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Imaš veliki interes za cloud-tehnologije? Posjeduješ barem jednu godinu praktičnog iskustva u IT-u? Krase te snažne komunikacijske vještine i dobro poznaješ njemački i engleski jezik? Ako su tvoji odgovori potvrdni, savršeno ćeš se uklopiti u zagrebački tim tvrtke STRABAG BRVZ! Trenutno zapošljavaju Mlađeg sistemskog administratora Windows okruženja (m/ž/x), a nude ti kvalitetan onboarding proces, raznolike mogućnosti za profesionalan razvoj, suvremeno radno okruženje i opuštenu radnu atmosferu. Javi im se najkasnije do 4. srpnja.

U sklopu stalnog rasta i uspješnog poslovanja, KONGSBERG Maritime (navis Consult) zapošljava na radnom mjestu: CAD Support Engineer – Detail Engineering (m/ž). Prednost je poznavanje strojarskih elemenata brodskih sistema, a nude ti konkurentne plaće i pakete pogodnosti, profesionalni razvoj i prilike za karijeru, privatno dodatno zdravstveno osiguranje, najviši standard i uvjete rada te međunarodno radno okruženje. Ako su te zainteresirali, svoj životopis pisan na engleskom jeziku pošalji do 25. lipnja.

Samostalnost, proaktivnost i kolegijalnost su tvoje vrline? Ostvarivanje ciljeva i završavanje zadataka glavni motivi? Kao IT system administrator prihvaćaš odgovornost i ključnu ulogu u održavanju i unaprjeđivanju IT infrastrukture? Odlično! Banka Kovanica te poziva da im se pridružiš u ulozi Senior IT sistem administratora (m/ž). Poslodavac ti nudi mogućnost povremenog rada na daljinu, subvencioniranu prehranu i prigodne nagrade, brigu o tvojem zdravlju kroz redovite sistematske preglede i dodatno zdravstveno osiguranje te rad u poticajnom radnom okruženju. Javi im se do 29. lipnja.

Proaxis, informatička tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u distribuciji, integraciji i održavanju informacijskih sustava, zapošljava Sistem inženjera (m/ž). Prednost imaju kandidati s dobrim poznavanjem mrežnih tehnologija i protokola te iskustvom u cloud tehnologijama. Očekuju te rad u stabilnoj tvrtki, nagrade za radne rezultate, božićnica i regres, subvencionirani topli obrok, dodatno zdravstveno osiguranje, plaćena naknada za vrtić, mogućnosti dodatnog usavršavanja te zdrav balans između poslovnog i privatnog života. Prijave primaju do 26. lipnja.

Torp, mlada je tvrtka koja razvija i proizvodi rješenja u segmentu električnih vozila i njihovih komponenti, traga za pojačanjem na radnom mjestu: Embeded programer C++ (Mid / Senior) (m/ž). Nude ti konkurentnu plaću, mogućnost učenja i napredovanja, klizno radno vrijeme, tehnološke izazove iz područja elektrotehnike, programiranja, baterijskih sustava, BMS-a i invertera te odlične kolege. Javi im se najkasnije do 3. srpnja.