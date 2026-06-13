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IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

MojPosao/tportal.hr

13.06.2026 u 05:00

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

GA Croatia traži Stručnjaka za razvoj poslovnih procesa (m/ž) s iskustvom u upravljanju projektima automatizacije poslovnih procesa. Kandidati trebaju imati praktično iskustvo u mapiranju, optimizaciji i automatizaciji procesa te napredno poznavanje Microsoft 365 alata, Power Platforme i SharePointa. Poslodavac nudi rad u stabilnoj i rastućoj tvrtki, mogućnost profesionalnog razvoja i dodatnih edukacija te rad u ugodnom i prijateljskom timu. Prijave su otvorene do 18. lipnja.

So & Be zapošljava Senior Unreal Developer (Team Lead / Core Developer) (m/ž) sa najmanje pet godina iskustva te sudjelovanje na najmanje dva do tri završena projekta iz područja VR-a, 3D simulacija ili gaminga. Kandidati trebaju imati napredno znanje Unreal Enginea (Blueprints i C++), kao i razumijevanje edukacijskih i AI funkcionalnosti unutar digitalnih rješenja. Otvorena je i pozicija Mid-level Unreal Developer – 3D/VR integracija (m/ž) za kandidate s dvije do četiri godine iskustva rada u Unrealu, Unityju, VR projektima ili simulacijama. Traži se završen studij informatike, računarstva, digitalnog dizajna ili srodnog područja. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, mogućnost napredovanja i dodatnih edukacija. Prijave su otvorene do 29. lipnja.

Zagel Rittmeyer traži Solution Owner IoT (Engineering Focus) (m/ž) sa završenim studijem iz područja inženjerstva, računarstva, automatizacije ili srodnog područja. Poželjno je iskustvo rada sa senzorima, podatkovnim loggerima, komunikacijskim tehnologijama i cloud platformama, kao i iskustvo u industrijskim sustavima, energetici, vodnom gospodarstvu ili automatizaciji. Poslodavac nudi naknade za prijevoz i prehranu, božićnicu, uskrsnicu i potporu za novorođenče, fleksibilne uvjete rada i mogućnost sudjelovanja u razvoju inovativnih tehnoloških rješenja. Prijave su otvorene do 24. lipnja.

SETCOR zapošljava IT tehničara (m/ž) za rad u odjelu tehničke podrške. Kandidati trebaju imati srednju, višu ili visoku stručnu spremu, dobro poznavanje rada na računalu i engleskog jezika te vozačku dozvolu B kategorije. Poslodavac nudi rad pod mentorstvom iskusnog voditelja, puno radno vrijeme te priliku za razvoj karijere u području tehničke podrške. Prijave su otvorene do 20. lipnja.

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