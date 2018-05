Isprobali smo minijaturni projektor idealan za praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva

Multimedija iz dana u dan postaje sve pristupnija prosječnom korisniku. Dok smo prije nekoliko godina sjedili za računalima samo da bismo s prijateljima podijelili video na YouTubeu, danas nam za to ne treba ni smartfon

M6000 je, u svojoj osnovnoj namjeni, minijaturni Android Box veličine debljeg smartfona te dolazi s ugrađenim projektorom. To znači je da korisnik može gledati sadržaje bilo gdje i bilo kada, bez posezanjem za televizorom .

Sve je u paketu

Kako bi zbilja bio prenosiv, M6000 mora imati i pristup internetu, zbog čega dolazi u paketu s Alcatelovim MiFi Routerom koji ga tijekom prijenosa opskrbljuje dragocjenim podatkovnim prometom. Router koristi LTE mrežu, što znači da mu ne treba utičnica ni telefonska linija, a M6000 se bežičnim putem spaja na njega te nudi sve blagodati streaminga i gledanja sadržaja, uključujući MAXtv To Go, gdje god on bio.