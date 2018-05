Mislite da znate što je anoniman način surfanja? Mogli biste se iznenaditi

Kad koristite anoniman način surfanja to ne znači kako vaše aktivnosti na webu nestaju zauvijek već samo kako su skrivene na uređaju kojeg koristite

Što god bio vaš motiv, posegnut ćete za anonimnim načinom rada u vašem web pregledniku vjerujući kako tako iza sebe ne ostavljate digitalni trag koji će vas odati, zar ne? Pa, to je točno. Ali samo u određenoj mjeri.

Možda želite guglati poklon iznenađenja za dragu vam osobu, doći do informacija koje ne želite podijeliti s okolinom ili pogledati pornografski uradak bez da osobe s kojima dijelite računalo za to doznaju.

Slično je i s povijesti pretraživanja . Možete ga obrisati s računala, ali ako ste tijekom pretrage logirani u vaš korisnički račun na Googleu ti podaci ostaju zabilježeni u računalnom oblaku. Provjerite sami što se sve pohranjuje pod My Activity .

Evo kako u stvari funkcionira anonimni režim rada. Zamislite da ste kupili novi mobitel, kojim ste potom zvali prijatelje i slali im SMS-ove. Potom zamislite da ste ga vratili na tvorničke postavke i tako obrisali sve podatke s njega. Na samom uređaju nema više podataka o pozivima i porukama. No, oni su još uvijek prisutni na mobitelima ljudi s kojima ste komunicirali. Obrisali ste samo ono što vam je bilo neposredno dostupno.

Što ako niste logirani? Google će vas puno teže pratiti, no dijelovi web stranica koje ste posjetili ostaju pohranjeni kao privremene datoteke (cache). Toga se također treba riješiti.

To možete zaobići korištenjem virtualne privatne mreže (virtual private network, VPN), koja vašu aktivnost prikazuje kao da je došla s druge lokacije i usput ju enkriptira. No, i VPN prati što radite te raspolaže dokazima o vašim pretraživanjima i web odredištima koja ste posjetili.

Nije toliko problem što do tih podataka mogu doći organi reda, iako ni njima zloraba nije posve strana, već to što se mogu naći u rukama oglašivača, spamera, hakera i kriminalaca lakše no što se na prvi pogled čini, piše Guardian.