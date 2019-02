Isprobali smo Huaweijev pametni sat GT, pogledajte dojmove

Huawei GT je uređaj negdje na pola puta između gadgeta koji prati vaše tjelesne aktivnosti i pametnog sata sa svim funkcionalnostima koje se danas očekuju od uređaja te kategorije

Predstavljen u studenom prošle godine, Huawei GT je uređaj negdje na pola puta između gadgeta koji prati vaše tjelesne aktivnosti i pametnog sata sa svim funkcionalnostima koje se danas očekuju od uređaja te kategorije. Kućište je crno, od nehrđajućeg čelika i keramičkim obrubom za lice sata te plastičnom stražnjom stranom gdje su smješteni senzori koji bljeskaju zeleno kad su aktivni. Umjesto jedne krune na desnoj strani brida su dvije poveće tipke. Dobro reagiraju na dodir i ne bockaju ruku pri korištenju. Huawei GT djeluje kompaktno i čvrsto, pomalo monumentalno. Zbog veličine i dojma općenito čini se kako je više namijenjen muškarcima. No, to je pitanje ukusa. Deblji je od većine današnjih pametnih telefona (10,7 milimetara). Ipak, dobro leži na ruci i nije pretežak (46 grama), pogotovo ako ste se navikli inače nositi sat. Crni silikonski remen sa sivim obrubom s kojim dolazi u paketu je ugodan za nošenje. Ruka se pod njim ne znoji pretjerano, a ne hvata ni dlake na ruci što će muški dio publike vjerojatno znati cijeniti. Lako se zakapča i otkapča, nudi velik raspon prilagođavanja veličini zapešća, lako ga je zamijeniti ako poželite drukčiji remen.

Zaslon je u boji, AMOLED, dijagonale 1,39 inča (3,5 centimetra) i razlučivosti 454 puta 454 piksela, bez velikog obruba. Izvrstan je - slika je jasna, oštra i čista, a i prilično je responzivan. Watch GT ne koristi Googleov operativni sustav Wear već Huaweijev Lite. Ne može vrtiti vanjske aplikacije (barem zasad). Povezao sam ga s Honorom View20 i Xiaomijem Mi A2. Potez prstom po zaslonu prema gore dovest će vas do obavijesti, prema dolje do prečica za brži pristup značajkama, prema lijevo za više podataka o vremenskim uvjetima, otkucajima srca i drugim koje prati. Huawei Watch GT reagira na pokret pa će se zaslon uključiti kad zapešće okrenete prema licu. To uglavnom funkcionira dobro, iako bi mogao biti i brži. Ne možete ga aktivirati tipkanjem po zaslonu - vjerojatno kako se ne bi uključivao sam od sebe - već morate pritisnuti tipku. Tipke ne možete programirati prema svojim potrebama i željama. Gornjom otvarate izbornik, donja služi kao prečica do značajki za fitnes čemu, ruku na srce, Huawei Watch GT ponajviše i služi. Ima ugrađen GPS i senzor za praćenje otkucaja srca te brojač koraka, a s njime možete i na plivanje. Za detaljnije praćenje i prikaz podataka možete ga povezati s Huaweijevom aplikacijom Zdravlje (Health). Nije spektakularno opsežan i detaljan, no prosječnom rekreativcu bit će sasvim dovoljan.

Možete pratiti hodanje, trčanje, bicikliranje, plivanje i penjanje. Postoji i kategorija Other za druge vrste fizičkih aktivnosti. Uz otkucaje srca brojat će potrošene kalorije i vrijeme utrošeno na vježbanje, a reći će vam i kad je vrijeme za odmor te vas upozoriti da se protegnete kad detektira da ste predugo neaktivni ili u istom položaju. Za trkače je ugrađen i prikaz VO2 Max, dostupan na otvorenom jer treba vezu s GPS-om, kao i mogućnost planiranja treninga. Također je moguće pratiti i spavanje, s prikazom više podataka u pratećoj aplikaciji. Na raspolaganju je 12 lica sata. Na otprilike pola njih dominira klasičniji izgled s kazaljkama, dok ćete na drugih pola dobiti brojke i prikaz niza drugih podataka poput tlaka zraka, broja otkucaja srca i koraka, popunjenosti baterije... Isporučit će vam obavijesti u dugom popisu po kojem možete skrolati potezom prsta od dna zaslona prema gore. Kako nije moguće odgovarati na njih, značajka obavijesti uglavnom je informativnog karaktera. Baterija je gubila otprilike 10 do 12 posto tijekom 24 sata uz umjereno korištenje (sat, praćenje hodanja i povremenog vježbanja), što znači kako može potrajati do desetak dana bez punjenja. Napunit ćete ju za dva do tri sata, putem docka s magnetima i USB-C kabelom s kojim dolazi u paketu. Na žalost, Huawei Watch GT nema unutarnju memoriju za pohranu glazbe niti može streamati glazbu putem Bluetootha na slušalice. Također nema Wi-Fi ni NFC, pa ne može biti korišten za mobilna plaćanja bilo koje vrste.