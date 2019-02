Odskače, i to ne samo po cijeni: Isprobali smo Honor View 20, pogledajte kako nam se svidio

View 20 je dobro zaokružen pametni telefon koji se može mjeriti s najboljima. Nije bez nedostataka, ali trenutno ćete teško naći bolji omjer cijene i kvalitete

No na gornjem bridu lijevo je ugodno iznenađenje - 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice. View 20 vjerojatno će biti jedan od posljednjih novih modela smartfona koji će ga zadržati, pa imajte to u vidu ako vam je bitno ne zamarati se adapterom ili nabavkom bežičnih slušalica.

Izrez više dolazi do izražaja pri gledanju multimedijskih sadržaja (naročito pri svjetlijim scenama u filmovima i serijama), nešto manje pri igranju igara. Kao i zubić, moguće ga je softverski prikriti. No vjerujem da će većina potencijalnih problema lagano nestajati kako će se proizvođači aplikacija prilagođavati novom formatu. Čini se, naime, izglednim to da View 20 neće ostati jedini smartfon s ovakvim rješenjem.

Pod haubom je novi 7-nanomilimetarski osmojezgreni Kirin 980, radnog takta do 2,6 GHz, podržan desetojezgrenim grafičkim procesorom Mali-G76 i već spomenutih osam GB RAM-a. U pitanju je isti procesor kao i u nešto skupljem Huaweijevom modelu Mate 20 Pro, a čija je glavna zadaća - uz redovno funkcioniranje smartfona - podrška za značajke umjetne inteligencije, strojnog učenja i proširene stvarnosti.

Sa svim aplikacijama koje svakodnevno koristim nosio se odlično, kao i sa zahtjevnijima koje sam upogonio kako bih provjerio kako funkcionira pod jačim opterećenjem (poput primjerice Fortnitea). Ugrađeno hlađenje tekućinom - još nešto po čemu je View 20 specifičan - dobro obavlja posao: uređaj se niti u jednom trenutku nije ozbiljnije zagrijao, pa ni pri dugotrajnom korištenju.

U Honoru su svjesno odustali od utrke u broju kamera koje je moguće strpati u smartfon, koja bi mogla obilježiti dobar dio novih modela što ćemo ih imati prilike vidjeti ove godine. Umjesto toga, u glavnu su stražnju kameru ugradili novi Sonyjev senzor IMX586 s 48 megapiksela (otvor blende f/1.8), pridodali 3D kameru sa senzorom ToF (kratica za Time of Flight) i sve skupa podržali softverom za obradu slike, ojačanim umjetnom inteligencijom i nemalom procesorskom snagom.

Takva konfiguracija upućuje na zaključak kako se namjeravaju ozbiljnije upustiti u područje proširene i virtualne stvarnosti, što su dali naznačiti i tijekom predstavljanja u Parizu prikazavši nekoliko aplikacija u kojima je kamera korištena za, između ostalog, praćenje kretanja tijela korisnika i ubacivanje sadržaja proširene stvarnosti.

Potez je to koji ima rezona s obzirom na publiku kojoj se Honor obraća, ali nije bez rizika ima li se u vidu to kako proširena i virtualna stvarnost tek trebaju pokazati mogu li zaživjeti do punog potencijala. Dok se to ne dogodi, bit će važnije ono što možemo očekivati od smartfona.

A View 20 se nema čega stidjeti u tom segmentu. Lako ćete dobiti oštre i jasne fotografije s puno pojedinosti i uglavnom vjernim prikazom boja. Čak su i noćne fotografije prilično dobre. Stabilizacija slike je softverska, ne optička, ali dobro obavlja posao.

Osnovna postavka za snimanje je ona koja koristi 12 MP. Želite li snimati s 48 u načinu rada AI Clarity, morat ćete pristati na čekanje od nekoliko sekundi pri okidanju. Način rada koji koristi umjetnu inteligenciju pokušava prepoznati što snimate i prilagoditi postavke. View 20 u tom će režimu rada ponuditi fotografije koje izgledaju prirodno, bez naginjanja bilo kojem obliku ekstrema (poput, primjerice, preekspozicije).

Možete raditi portrete sa zamućenom pozadinom, zamijeniti pozadinu vizualnim efektima te snimati video razlučivosti do 1080 p na 60 sličica u sekundi ili 4K na 30 sličica u sekundi, kao i usporene snimke na 120, 240 i 960 sličica u sekundi.

Prednja kamera (25 MP, f/2.0 ) također je podjednako dobra u uvjetima dobre i slabije rasvjete, iako se ne može mjeriti sa stražnjom.

Baterija kapaciteta 4000 mAh je izvrsna. Izgurala bi cijeli dan korištenja bez problema, a često bi u njoj ostalo dovoljno energije i za dobar dio idućeg dana.

Punjenje je također brzo: od nule do sto posto doći ćete za oko sat i 15 minuta (uz uključen zrakoplovni način rada). Pola kapaciteta popunit će za oko 30 minuta. Nažalost, nema podrške za bežično punjenje.

Što se softvera tiče, View 20 pogoni operativni sustav Android 9.0 sa sučeljem Magic UI 2.0, inačicom softvera EMUI korištenog u Huaweijevim smartfonima.

Dolazi s ponešto predinstaliranih aplikacija koje nećete nužno trebati (Amazon, Booking), setom potencijalno više-manje korisnih alata (Mi Remote za daljinski upravljač, svjetiljka, kompas, kalkulator, zrcalo i drugi), nekoliko Huaweijevih aplikacija (Zdravlje prati vaše zdravstveno stanje, HiCare održava mobitel u optimalnom stanju, App Gallery vodi na trgovinu aplikacijama), kao i dupliciranim aplikacijama. Moglo bi ih biti i manje, ali s obzirom na raspoloživu količinu ugrađene memorije, to nije naročito velik problem.

Ladicu s aplikacijama moguće je uključiti u postavkama. Potegnete li prstom po početnom zaslonu s lijeve strane na desno, dobit ćete brz pristup svom Google Feedu. Kao i na drugim Honorovim uređajima, tu je i aplikacija Glazbena zabava, pomoću koje možete dijeliti glazbu na više smartfona odjednom.

Softver radi glatko, bez vidljivih zastoja ili problema. Aplikacije se brzo otvaraju te dobro podnosi obavljanje više zadaća usporedno.

Zvučnik nije stereo, ali je glasan, ne iskrivljuje zvuk pretjerano pri maksimalnom pojačanju i nudi neuobičajeno dobre basove, barem za kategoriju smartfona.

Trebate li kupiti Honor View 20?

View 20 je dobro zaokružen pametni telefon koji se može mjeriti s najboljima. U prilog mu idu jako dobra kamera sa zanimljivim naprednim značajkama, brz i moćan procesor, obilje memorije, solidan zaslon i nesvakidašnji izgled, a pridodat ću i to što je zadržan 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice te podršku za dvije kartice SIM. Nije bez nedostataka (recimo, nije službeno certificiran kao vodootporan, zvučnik nije stereo i tome slično), ali vjerujem kako ćete teško trenutno naći bolji omjer cijene i kvalitete.