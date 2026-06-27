Veliki prosvjed u Gospiću: 'Znamo što je zakopano ispod naše zemlje, šutnja više nije opcija'

Gospić nije deponij, Lika nije nevidljiva periferija, ključne su poruke prosvjedne akcije 'Hodaj za Liku' održane u subotu u Gospiću u organizaciji Građanske inicijative 'Gospić je naš dom', a zbog nezakonitog odlagališta opasnog plastičnog i medicinskog otpada te gradnje tvornice litija
Lika je danas pokazala što znači biti zajednica. Znamo što je zakopano ispod naše zemlje. Znamo da se to skriva. Šutnja više nije opcija. Ono za što hodamo nisu stranački zahtjevi, to su ljudska prava koja ne bi trebala biti predmet pregovaranja ni u jednoj civiliziranoj državi, a pogotovo ne u državi čiji zakoni ta prava već jamče, samo ih netko mora natjerati da ih i poštuje, poručili su organizatori.
Prosvjedna povorka građana kretala se trasom dugom oko pet kilometara - od nezakonitog odlagališta opasnog otpada, tj Silosa PPK Velebit, do tvornice litija u Smiljanskom polju, gdje se, prema navodima ove Građanske inicijative, bez studije utjecaja na okoliš i zakonite građevinske dozvole gradi pogon za preradu litijevih soli.
Prosvjedna akcija Hodaj za Liku kulminacija je više od godinu i pol dana uzaludnih pokušaja da nadležne institucije, lokalna samouprava, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fond za zaštitu okoliša, provedu sanaciju i odgovore na osnovna pitanja građana. Sanacija još nije ni počela, analize tla i otpada i dalje nisu javno objavljene, naglasili su.
Zahtijevaju do 15. srpnja javnu objavu svih analiza tla i cjelokupnog otpada, ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija, izradu studije utjecaja na okoliš, javnu raspravu, procesuiranje odgovornih te da ih Vlada pozove na razgovor kao ravnopravnog partnera.
'Ako je u slučaju Vjesnik bilo moguće provesti postupak javne nabave kroz pregovarački postupak odmah, a osnova za to bila je ugroza za zdravlje i živote, zašto životi stanovnika cijele Like vrijede manje? Inicijativa zahtijeva da se isti mehanizam hitno primijeni i u slučaju Gospića', kazali su.
Organizatori napominju kako su 'Hod za Liku' podržale i brojne osobe iz javnog života te da je među prosvjednicima bio i glumac Rade Šerbedžija 'čijim se glasom potvrdilo da borba Gospićana za čist okoliš, sigurnu vodu i poštivanje zakona daleko nadilazi granice Like i postaje pitanje od nacionalnog značaja'.