Veliki prosvjed u Gospiću: 'Znamo što je zakopano ispod naše zemlje, šutnja više nije opcija'

Gospić nije deponij, Lika nije nevidljiva periferija, ključne su poruke prosvjedne akcije 'Hodaj za Liku' održane u subotu u Gospiću u organizaciji Građanske inicijative 'Gospić je naš dom', a zbog nezakonitog odlagališta opasnog plastičnog i medicinskog otpada te gradnje tvornice litija

Lika je danas pokazala što znači biti zajednica. Znamo što je zakopano ispod naše zemlje. Znamo da se to skriva. Šutnja više nije opcija. Ono za što hodamo nisu stranački zahtjevi, to su ljudska prava koja ne bi trebala biti predmet pregovaranja ni u jednoj civiliziranoj državi, a pogotovo ne u državi čiji zakoni ta prava već jamče, samo ih netko mora natjerati da ih i poštuje, poručili su organizatori.

Prosvjedna povorka građana kretala se trasom dugom oko pet kilometara - od nezakonitog odlagališta opasnog otpada, tj Silosa PPK Velebit, do tvornice litija u Smiljanskom polju, gdje se, prema navodima ove Građanske inicijative, bez studije utjecaja na okoliš i zakonite građevinske dozvole gradi pogon za preradu litijevih soli. Prosvjedna akcija Hodaj za Liku kulminacija je više od godinu i pol dana uzaludnih pokušaja da nadležne institucije, lokalna samouprava, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fond za zaštitu okoliša, provedu sanaciju i odgovore na osnovna pitanja građana. Sanacija još nije ni počela, analize tla i otpada i dalje nisu javno objavljene, naglasili su.

Gospić: Prosvjedni hod 'Hodaj za Liku' zbog ilegalnog odlagališta otpada Izvor: Pixsell / Autor: Zoran Oreskovic/PIXSELL







+11 Gospić: Prosvjedni hod 'Hodaj za Liku' zbog ilegalnog odlagališta otpada Izvor: Pixsell / Autor: Zoran Oreskovic/PIXSELL