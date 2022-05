Isključili ste mikrofon za vrijeme videopoziva? Jeste li sigurni?

Učinkovita sigurnosna mjera koja bi vam mogla pomoći uključuje takozvanu tehniku dvostrukog utišavanja

Svaki put kad koristite aplikaciju za videopozive šaljete snimljeni zvuk pružatelju usluge. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja, to uključuje sve vaše zvučne podatke - uključujući zvukove u pozadini, pritisnuli utišavanje zvuka ili ne.

Istražitelji sa Sveučilišta Wisconsin-Madisona istražili su 'brojne popularne aplikacije' kako bi otkrili koliko njih sakuplja podatke čak i kad korisnici utišaju mikrofon. Odgovor je - puno njih.

Koristili su alate za rutinsku binarnu analizu kako bi pratili sirov zvuk u popularnim aplikacijama za videokonferenciju dok je zvuk putovao iz aplikacije na računalnom audio driveru i nakon toga na mrežu - čak i ako je bio utišan. Također su otkrili da su sve testirane aplikacije povremeno sakupljale sirove zvukovne podatke nakon što bi korisnik 'utišao' mikrofon, a jedna od njih te je podatke sakupljala i slala na server istom brzinom, bez obzira je li mikrofon bio uključen ili ne.

Nažalost, sve dok ovo istraživanje ne bude objavljeno, nećemo moći potvrditi o kojoj se aplikaciji radi. Ono što nije u pitanju učinkovitost je ovog rada - prihvaćen je na simpoziju Privacy Enhancing Technologies. Sve što možemo je čekati do lipnja te saznati koje su kompanije najveći špijuni u svijetu videokonferencija, piše The Next Web.