Čekalo se 15 godina: Instagram konačno dobio dugo čekanu aplikaciju za iPad

Najveća novost je da se aplikacija otvara izravno na feedu Reelsa , Instagramovog konkurenta TikToku, jasan znak vremena u kojima dominira kratki video sadržaj. Meta je još u travnju započela rad na iPad aplikaciji, djelomično potaknuta neizvjesnom sudbinom TikToka u SAD-u , gdje se sve više govori o zabrani te platforme.

Instagram za iPad je dostupan korisnicima s instaliranom verzijom iPadOS 15.1 i novijim verzijama.

Iako je naglasak na Reelsima, i ostale poznate značajke ostaju dostupne; Stories i dalje stoje na vrhu početne stranice, a korisnici se mogu prebaciti i na karticu 'Following' s klasičnijim feedom fotografija, uključujući kronološku opciju.

Zahvaljujući većem ekranu iPada, komentari se prikazuju uz video u punoj veličini, a Direct Messages dobivaju preglednije sučelje – s inboxom s lijeve i razgovorima s desne strane, slično kao Messenger na desktopu. Meta najavljuje da će sličan dizajn uskoro stići i na Android tablete.

Zašto baš sada?

Šef Instagrama Adam Mosseri ranije je tvrdio da broj korisnika koji žele iPad aplikaciju nije dovoljno velik da bi to bio prioritet. No, čini se da se u međuvremenu računica promijenila, bilo zbog sve većeg broja djece koja koriste tablete, bilo zbog slabosti TikToka pred regulatorima.

Instagram ne odustaje od Reelsa. U posljednje vrijeme produljena je maksimalna duljina videa, dodane su opcije za repost i premotavanje, a kompanija je čak pokušala privući popularne TikTokere.