Putin ne pristaje na mirovni plan: Ovo su njegovi zahtjevi

Rusija će tražiti ključne promjene u najnovijem američkom mirovnom planu za okončanje rata protiv Ukrajine, uključujući dodatna ograničenja za kijevsku vojsku, javlja Bloomberg, pozivajući se na osobu blisku Kremlju

'Moskva smatra plan od 20 točaka, dogovoren između Ukrajine i SAD-a, početnom točkom za daljnje pregovore, s obzirom na to da mu nedostaju važne odredbe za Rusiju i ne odgovara na mnoga pitanja', rekla je osoba bliska Kremlju za Bloomberg. Iako Rusija 'trenutni dokument smatra prilično tipičnim ukrajinskim planom, proučit će ga hladne glave', rekla je ta osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin još nije komentirao najnovije prijedloge za okončanje najgoreg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, koji su dogovoreni tijekom tjedana pregovora u kojima su sudjelovali američki, ukrajinski i ruski dužnosnici. Izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev, koji se prošli vikend sastao s američkim timom na Floridi, obavijestio je Putina o rezultatima, a Moskva će u bliskoj budućnosti nastaviti kontakte o svom stavu s Washingtonom, rekao je u srijedu Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak navečer da između Kijeva i Washingtona i dalje postoje razlike oko teritorijalnih pitanja i upravljanja nuklearnom elektranom Zaporižje, koju je Rusija zauzela na početku invazije 2022. godine. Unatoč tome, dao je optimističnu procjenu, navodeći da su pregovori 'mnogo bliže finaliziranju dokumenata'. 'Iako Rusija nije odobrila najnoviju verziju plana od 20 točaka, ne želi riskirati otuđenje američkog predsjednika Donalda Trumpa njegovim potpunim odbacivanjem', piše Bloomberg. Trump je ovog tjedna izjavio da pregovori idu „dobro“ i da postoji mogućnost skorog postizanja dogovora, iako su američke nade za dogovor prije Božića propale. Trenutno nema planova da Putin razgovara s Trumpom, rekao je Peskov. Prema osobi bliskoj Kremlju, 'Rusija je zabrinuta zbog jamstava protiv budućeg širenja vojnog saveza NATO-a na istok i neutralnog statusa Ukrajine ako se pridruži Europskoj uniji'.

Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia







+11 Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia

Prema izvoru, 'planu također nedostaju ograničenja koja Rusija traži za poslijeratne oružane snage i vrste oružja Kijeva, te ne pruža jasna jamstva u vezi sa statusom ruskog jezika u Ukrajini.' Rusija također želi jasne planove po pitanju ukidanja sankcija i stotina milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine na Zapadu, piše Bloomberg. Još jedna sporna točka je ruski zahtjev da Ukrajina prepusti teritorij u istočnom Donjecku koji ruske snage nisu uspjele zauzeti nakon gotovo četiri godine borbi. Ukrajina je odbila zahtjev, tvrdeći da bi odustajanje od jako utvrđenog područja izložilo zemlju obnovljenoj ruskoj ofenzivi, izvijestio je Bloomberg.

Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Stringer







+3 Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Stringer