ivan matijević

'Ja sam Thompsonovu poruku doživio kao njegovu osobnu borbu za građanska prava i slobode'

Bi. S.

28.12.2025 u 20:04

Ivan Matijević
Ivan Matijević Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Nižu se reakcije na jučerašnji govor Marka Perkovića Thompsona u Areni. Nakon SDP-a, situaciju su komentirali i iz HDZ-a

Ivan Matijević, predsjednik GO HDZ-a Grada Zagreba rekao je za RTL: 'Ja sam poruku Marka Perkovića Thompsona doživio kao njegovu osobnu borbu za građanska prava i slobode. Ako se vratimo malo nazad, ja sam i na sam dan izglasavanja, odnosno zabrane održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni poslao poruku gradskoj vlasti da se okupimo svi oko najsvjetlije točke hrvatske povijesti, a to je Domovinski rat. Međutim, oni su donijeli poruku odnosno zabranu kakvu su donijeli i upravo sada imamo, ovoga, prirodne reakcije ljudi koji su reagirali kao što ste vidjeli kako su reagirali.'

Priopćenjem se oglasio i Tomaševićev koalicijski partner - SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić. Poručuje da je Thompson već ranije bio politički angažiran, a da njegova retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. 'To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju', uz ostalo poručuje Mišić.

Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
Dražen Keleminec i Autohtona HSP pred stanom Tomislava Tomaševića pjevaju pjesme Thompsona Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /PIXSELL

Tijekom dana javio se i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je poučio kako je dvaput izabran za gradonačelnika.

'Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske', napisao je gradonačelnik Zagreba.

