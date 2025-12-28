'Ja sam Thompsonovu poruku doživio kao njegovu osobnu borbu za građanska prava i slobode'

Ivan Matijević, predsjednik GO HDZ-a Grada Zagreba rekao je za RTL: 'Ja sam poruku Marka Perkovića Thompsona doživio kao njegovu osobnu borbu za građanska prava i slobode. Ako se vratimo malo nazad, ja sam i na sam dan izglasavanja, odnosno zabrane održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni poslao poruku gradskoj vlasti da se okupimo svi oko najsvjetlije točke hrvatske povijesti, a to je Domovinski rat. Međutim, oni su donijeli poruku odnosno zabranu kakvu su donijeli i upravo sada imamo, ovoga, prirodne reakcije ljudi koji su reagirali kao što ste vidjeli kako su reagirali.'

Priopćenjem se oglasio i Tomaševićev koalicijski partner - SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić. Poručuje da je Thompson već ranije bio politički angažiran, a da njegova retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. 'To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju', uz ostalo poručuje Mišić.