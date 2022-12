Imate iPhone? iOS 16.2 donosi nekoliko noviteta, a ovo je jedan od najvećih

Trenutna treća beta iOS-a 16.2 konačno daje mogućnost potpuno crnog prikaza uz značajku always-on

Always-on prikaz iPhonea 14 Pro prikazuje vrijeme i datum na zatamnjenoj verziji pozadinske slike. Neki koji su se navikli na sličnu značajku na Androidima često su se znali zbuniti misleći da je smartfon upaljen. Bilo kako bilo, baš ti neki korisnici uspjeli su ponukati Apple da uvede rješenje koje zaslon gasi na sličan način kako to rade Androidi - crni ekran i par widgeta.

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max sa sobom donose nekoliko 'ekskluzivnih' softverskih značajki poput Dynamic Islanda i dugo iščekivanog always-on prikaza. Potonji dodatak, doduše, nije ništa novo, no to Apple nije spriječilo da u cijelu stvar ubaci prepoznatljiv dizajnerski štih i staru značajku učini svojom.

Ako želite isprobati novu opciju, sve što trebate je ući u postavke i pritisnuti 'Display and Brightness' te izabrati Always On Display. Tamo ćete vidjeti opcije za prikaz pozadinske slike ili podsjetnika. Gašenjem prikaza pozadinske slike, odnosno Show Wallpaper dobit ćete crni ekran s par widgeta.