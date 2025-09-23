Izvanredna tehnologija

HUAWEI WATCH GT 6 pametni satovi s baterijom koja traje do 21 dan dostupni u prednarudžbi

Sponzorirani članak

23.09.2025 u 09:29

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Bionic
Reading

HUAWEI WATCH GT 6 Series, lansirana prošlog tjedna na velikom globalnom eventu u Parizu, sada je dostupna i na našem tržištu u pretprodaji. Svi kupci koji se odluče za jedan od osam novih modela iz Huaweijeve nove serije, dobit će 30 eura vaučer za bilo koji sat iz HUAWEI WATCH GT 6 serije

Inspirirani motom „Ride the Wind“, HUAWEI WATCH GT 6 Series pametnih satova svim korisnicima koji teže aktivnom i zdravom životu donose osjećaj slobode i lakoće. Ostajući vjerni nasljeđu GT serije, novi modeli kombiniraju vrhunski dizajn i funkcionalnost, uz impresivno trajanje baterije do 21 dan te izuzetnu preciznu GPS tehnologiju. Savršeno za svakodnevno nošenje i razne sportske aktivnosti, a veliki plus je i povezivost s Android i iOS uređajima.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Izvanredna tehnologija za dugotrajnu bateriju i precizno pozicioniranje

Najnoviji HUAWEI WATCH GT 6 satovi dolaze s naprednom baterijom koja ima 65% veći kapacitet u usporedbi s prethodnom generacijom. Modeli WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6 (46 mm) nude do 21 dan trajanja baterije u uvjetima povremene upotrebe, dok elegantni WATCH GT 6 (41 mm) traje do 14 dana pri standardnoj uporabi. Sat je iznimno pouzdan - bez obzira nosi li se svakodnevno ili se koristi tijekom dužih putovanja.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Nova generacija Sunflower GPS sustava omogućuje još preciznije pozicioniranje što je ključno za sportove poput trail trčanja, biciklizma i planinarenja. Sustav osigurava detaljnu analizu rute, tempa, udaljenosti i visinske razlike, uz bolju sigurnost pri kretanju u udaljenim područjima.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Vrhunski dizajn i materijali

WATCH GT 6 Pro ističe se podignutim okvirom oko brojčanika i 5,5% većim zaslonom u odnosu na prethodnika, što pruža bolje korisničko iskustvo. Serija podržava vršnu svjetlinu zaslona do 3000 nita i tako omogućava savršenu vidljivost čak i na jakom suncu. Svi modeli su izrađeni od vrhunskih materijala koji osiguravaju otpornost, ali i sofisticirani izgled. Satovi su napravljeni od safirnog stakla zrakoplovne kvalitete, kućišta od titanija i nano keramike sa stražnje strane. Dostupni su s tri različita remena: smeđim, srebrnim i crnim te tako omogućuju savršen stil za poslovne, ležerne i sportske prilike. Model WATCH GT 6 (46 mm) inspiriran je biciklizmom te dolazi u svježoj zelenoj boji s trobojnom gradacijom na okviru, dok WATCH GT 6 (41 mm) uključuje inovativne kopče za bolje prianjanje i udobnost.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Četiri napredna načina vježbanja za bolju formu

HUAWEI WATCH GT 6 prvi je pametni sat koji nudi virtualni mjerač snage (power meter), pružajući biciklistima precizno mjerenje intenziteta vožnje temeljem sofisticiranih algoritama i testiranja u aerodinamičnom tunelu. Snaga bicikliranja može se pratiti u stvarnom vremenu na zapešću s preciznošću bliskoj profesionalnim mjeračima snage.

Uz to, ovaj pametni sat nudi dodatne profesionalne opcije za trail trčanje, skijanje i golf, omogućujući napredne uvide i analize za sportske aktivnosti.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Napredno, intuitivno i sveobuhvatno praćenje zdravlja

HUAWEI WATCH GT 6 seriju pokreće potpuno novi TruSense sustav za cjelovitu brigu o zdravlju. Kroz višedimenzionalnu analizu, sat pruža detaljne uvide u kardiovaskularno zdravlje te stalni nadzor tijekom dana i noći. Novouvedeni HRV pokazatelj (varijabilnost otkucaja srca), posebno tražen među sportašima, omogućuje bolji uvid u status oporavka i učinkovitost treninga. Pametni sat WATCH GT 6 analizira i emocionalno stanje, razinu aktivnosti, zdravlje srca i kvalitetu sna, koristeći napredne algoritme kako bi korisnicima pružio personalizirane savjete i preporuke. Na taj način potiče stvaranje zdravijih navika, počevši od malih dnevnih promjena.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Cijene, dostupnost i posebna ponuda

Korisnici već sada mogu prednaručiti satove iz HUWEI WATCH GT 6 Series po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm - 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli mogu se prednaručiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Do 31. listopada kod ovlaštenih maloprodajnih zastupnika kupic će dobiti 30 EUR vaučer za HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Huawei je nedavno lokalno predstavio u HUAWEI MatePad 11.5 tablet, a na tržištu će se uskoro naći i novi uređaji poput FreeBuds 7i slušalica te Watch Ultimate 2 sata.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaju, usluge 'u oblaku' (cloud) i sl. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na 30 godina ekspertize u telekom sektoru, a posvećena je pružanju najnovijih tehnoloških iskoraka potrošačima diljem svijeta.

Za više informacija posjetite HUAWEI službenu stranicu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
svemirska utrka

svemirska utrka

Prvi ljudi kod Mjeseca u posljednjih 50 godina: NASA planira misiju za veljaču
UMJETNA INTELIGENCIJA

UMJETNA INTELIGENCIJA

Hrvati sve svjesniji AI-a: Evo što je pokazalo veliko istraživanje, ali i što kažu vodeći stručnjaci
ŽELE OČITOVANJE

ŽELE OČITOVANJE

EK traži od Microsofta, Applea, Googlea i Bookinga dokaze o sprječavanju online prijevara

najpopularnije

Još vijesti