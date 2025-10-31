vrhunskA tehnologijA snimanja

HUAWEI Pura 80 Pro stiže u Hrvatsku i postavlja novu razinu mobilne fotografije

Sponzorirani članak

31.10.2025 u 14:56

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
HUAWEI s ponosom predstavlja HUAWEI Pura 80 Pro, najnoviji flagship pametni telefon koji donosi vrhunsku tehnologiju snimanja i elegantan dizajn. Novi model nastavlja tradiciju P-serije, pomičući granice mobilne fotografije i estetike

Dizajn koji spaja luksuz i inovaciju

HUAWEI Pura 80 Pro ističe se prepoznatljivim Forward Symbol dizajnom inspiriranim svjetlosnim zrakama koje krase luksuzni nakit i satove. Dinamičan uzorak stvara dojam dubine i igre svjetla, dok svaki detalj odražava HUAWEI-jevu posvećenost estetici i preciznosti izrade.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Fotografija bez kompromisa

Revolucionarna 1-inčna Ultra Lighting kamera omogućuje vrhunske rezultate čak i pri slabom osvjetljenju, dok Ultra Chroma kamera osigurava vjernu reprodukciju boja i iznimnu jasnoću noćnih snimki. Bez obzira snimate li portrete, arhitekturu ili urbane pejzaže – svaka fotografija zadržava zapanjujuću razinu detalja i dubine.

Snimke koje oduzimaju dah

Najnovija verzija HUAWEI-jeve XMAGE tehnologije donosi napredne algoritme i veću osjetljivost senzora, što rezultira kristalno jasnim fotografijama i živopisnim bojama čak i u zahtjevnim uvjetima. Zahvaljujući mogućnosti 4K video snimanja, svaki trenutak zabilježen Pura 80 Pro kamerom izgleda jednako impresivno kao uživo.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Snaga umjetne inteligencije

Pura 80 Pro donosi i nove AI mogućnosti koje olakšavaju svakodnevno korištenje – od AI Smart Controls tipke za brzi pristup funkcijama poput kamere i svjetiljke, do AI redukcije šuma koja omogućuje kristalno čiste pozive bez pozadinske buke.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Izdržljivost i brzina koje prate vaš ritam

Snažna baterija od 5170 mAh podržava 100W HUAWEI SuperCharge brzo punjenje te 80W bežično punjenje, što omogućuje gotovo trenutno dopunjavanje baterije – s kabelom ili bez njega. Druga generacija Kunlun stakla donosi 16 puta veću otpornost na ogrebotine i 25% bolju zaštitu od padova, što uređaj čini pouzdanim i otpornim u svakodnevnoj upotrebi.

U savršenom spoju tehnologije i stila, HUAWEI Pura 80 Pro se besprijekorno nadopunjuje s HUAWEI Watch GT 6 pametnim satom, koji donosi napredne zdravstvene i fitness funkcije u prepoznatljivo elegantnom dizajnu – stvarajući idealan duo za moderan životni stil.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Posebna ponuda povodom početka prodaje

Prodaja HUAWEI Pura 80 Pro modela u Hrvatskoj počinje 1. studenoga 2025. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.199 EUR. Kupci koji uređaj kupe do 30. studenoga 2025. ostvaruju pravo na poklon HUAWEI Watch GT 5 (muški model u crnoj ili ženski u bijeloj boji).

