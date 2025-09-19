Huawei predstavio novu moćnu seriju pametnih satova, provjerili smo što sve može

Pod egidom 'Ride the Wind', Huawei je u francuskoj prijestolnici održao globalno predstavljanje novih proizvoda iz svoje tech kuhinje. U središtu pozornosti u Parizu našli su se novi pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 i HUAWEI WATCH D2, koji, kako su naveli čelni ljudi tvrtke, spajaju modne trendove i nove napredne mogućnosti praćenja zdravlja i fitnessa

Uz satove su lansirani i pametni telefoni HUAWEI nova 14 Series, slušalice HUAWEI FreeBuds 7i te tablet HUAWEI MatePad 12 X, a događaj je obilježen i predstavljanjem nove vizije brenda 'Now Is Yours' te globalne kreativne inicijative GoPaint 2025.

HUAWEI WATCH GT 6 Nova generacija serije WATCH GT 6 odražava filozofiju 'Ride the Wind', a možda najveća novost, pogotovo u odnosu na prošle serije, jest trajanje baterije do 21 dan. Treba napomenuti da je to procijenjeno maksimalno trajanje baterije na jednom punjenju u optimalnim (štedljivim) uvjetima. Nova generacija donosi i visoko preciznu GPS navigaciju. Tu je i novi HUAWEI TruSense™ sustav za brze i precizne zdravstvene metrike. Sat podržava više od 100 načina vježbanja, uz napredne mogućnosti za četiri ključne aktivnosti, što uključuje biciklizam – s virtualnim mjeračem snage (power meter) za profesionalne analize performansi, trail trčanje – s preciznim pozicioniranjem, grafikonima nadmorske visine i analizom nagiba u stvarnom vremenu za prepoznavanje izazova na ruti i optimizaciju raspodjele energije. Zatim golf uz HD karte terena i napredne alate za planiranje udaraca, te skijanje s detaljnim podacima i pozicioniranjem. Sat je poveziv s Android i iOS uređajima. Dolazi u dvije veličine - 41 mm i 46 mm, te u bijeloj, ljubičastoj, crnoj i zelenoj boji, kao i u još nekoliko elegantnim verzija.

Cijene i dostupnost Pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 bit će dostupni na hrvatskom tržištu ovaj mjesec, a preporučene maloprodajne cijene su sljedeće: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm, crne boje koštat će 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli moći će se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Bežične slušalice FreeBuds 7i bit će uskoro u prodaji, a cijena će biti 99 eura. Uskoro će biti dostupni i pametni satovi WATCH ULTIMATE 2. Crni model po cijeni od 899 eura, a plavi po cijeni 999 eura.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 i WATCH D2 WATCH Ultimate 2 je prvi pametni sat na tržištu s certifikatom za ronjenje do 150 metara, s funkcijom komuniciranja putem sonara, koja omogućuje slanje poruka između satova do dubine od 30 metara i SOS funkciju dodirom do 60 metara. WATCH D2, dostupan u novoj plavoj boji, donosi proširene mogućnosti praćenja krvnog tlaka, uključujući jednokratne i ponavljajuće podsjetnike, individualna mjerenja i 24-satno praćenje krvnog tlaka. 'Želimo stalno pomicati granice inovacija' Kako je objasnio James Warren, šef odnosa s javnošću u Huaweiju, tvrtka 'teži jednom cilju - stalno pomicati granice inovacija'. Ulaganja u istraživanje i razvoj dovela su, kaže, do niza prekretnica. Prema podacima iznesenima na događaju, Huawei je broj 1 u svijetu u kategoriji nosivih uređaja, serija WATCH GT isporučena je u više od 54 milijuna primjeraka, dok je kumulativno zabilježeno preko 200 milijuna isporuka nosivih uređaja. Farangis Sultonzoda, stručnjakinja za proizvode u tvrtku, predstavila je novu generaciju WATCH GT 6 s naglašenom kombinacijom oktogonalnog dizajna, 3D lunete i materijala poput safirnog stakla i zrakoplovnog titana. Zaslon doseže vršnu svjetlinu do 3000 nita, a kućište je otporno prema 5 ATM i IP69 standardu. Novi kompozitni pleteni remen vodootporan je i ugodan za kožu, navela je Sultonzoda. Andreas Zimmer, voditelj proizvoda, predstavio je HUAWEI WATCH Ultimate 2 s konstrukcijom koja je 'lakša, a čvršća', uključujući nanokeramičku lunetu, tekući metal i ultra tvrdi premaz - navode trostruko veću tvrdoću. HUAWEI nova 14 Series HUAWEI nova 14 serija pametnih telefona donosi koncept 'Pro Your Portrait' i novi doživljaj fotografiranja portreta. Inovacija je u Ultra Chroma kameri za portrete i poboljšanoj XD Portrait Engine tehnologiji koja osigurava iznimnu dubinu i teksturu snimaka. U uvjetima slabog osvjetljenja poput koncerata, fotografije dobivaju zadivljujuću jasnoću i nijansirane detalje. Prednja kamera od 50 MP podržava autofokus, 5 x portretni zoom te niz AI alata za uređivanje slika, kao što su AI Best Expression i AI Remove.

