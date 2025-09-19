Huawei predstavio novu moćnu seriju pametnih satova, provjerili smo što sve može

Pod egidom 'Ride the Wind', Huawei je u francuskoj prijestolnici održao globalno predstavljanje novih proizvoda iz svoje tech kuhinje. U središtu pozornosti u Parizu našli su se novi pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 i HUAWEI WATCH D2, koji, kako su naveli čelni ljudi tvrtke, spajaju modne trendove i nove napredne mogućnosti praćenja zdravlja i fitnessa
Uz satove su lansirani i pametni telefoni HUAWEI nova 14 Series, slušalice HUAWEI FreeBuds 7i te tablet HUAWEI MatePad 12 X, a događaj je obilježen i predstavljanjem nove vizije brenda 'Now Is Yours' te globalne kreativne inicijative GoPaint 2025.
HUAWEI WATCH GT 6
Nova generacija serije WATCH GT 6 odražava filozofiju 'Ride the Wind', a možda najveća novost, pogotovo u odnosu na prošle serije, jest trajanje baterije do 21 dan. Treba napomenuti da je to procijenjeno maksimalno trajanje baterije na jednom punjenju u optimalnim (štedljivim) uvjetima. Nova generacija donosi i visoko preciznu GPS navigaciju. Tu je i novi HUAWEI TruSense™ sustav za brze i precizne zdravstvene metrike.
Sat podržava više od 100 načina vježbanja, uz napredne mogućnosti za četiri ključne aktivnosti, što uključuje biciklizam – s virtualnim mjeračem snage (power meter) za profesionalne analize performansi, trail trčanje – s preciznim pozicioniranjem, grafikonima nadmorske visine i analizom nagiba u stvarnom vremenu za prepoznavanje izazova na ruti i optimizaciju raspodjele energije. Zatim golf uz HD karte terena i napredne alate za planiranje udaraca, te skijanje s detaljnim podacima i pozicioniranjem.
Sat je poveziv s Android i iOS uređajima. Dolazi u dvije veličine - 41 mm i 46 mm, te u bijeloj, ljubičastoj, crnoj i zelenoj boji, kao i u još nekoliko elegantnim verzija.
Cijene i dostupnost
Pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 bit će dostupni na hrvatskom tržištu ovaj mjesec, a preporučene maloprodajne cijene su sljedeće: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm, crne boje koštat će 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli moći će se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura.
Bežične slušalice FreeBuds 7i bit će uskoro u prodaji, a cijena će biti 99 eura. Uskoro će biti dostupni i pametni satovi WATCH ULTIMATE 2. Crni model po cijeni od 899 eura, a plavi po cijeni 999 eura.
HUAWEI WATCH Ultimate 2 i WATCH D2
WATCH Ultimate 2 je prvi pametni sat na tržištu s certifikatom za ronjenje do 150 metara, s funkcijom komuniciranja putem sonara, koja omogućuje slanje poruka između satova do dubine od 30 metara i SOS funkciju dodirom do 60 metara.
WATCH D2, dostupan u novoj plavoj boji, donosi proširene mogućnosti praćenja krvnog tlaka, uključujući jednokratne i ponavljajuće podsjetnike, individualna mjerenja i 24-satno praćenje krvnog tlaka.
'Želimo stalno pomicati granice inovacija'
Kako je objasnio James Warren, šef odnosa s javnošću u Huaweiju, tvrtka 'teži jednom cilju - stalno pomicati granice inovacija'. Ulaganja u istraživanje i razvoj dovela su, kaže, do niza prekretnica. Prema podacima iznesenima na događaju, Huawei je broj 1 u svijetu u kategoriji nosivih uređaja, serija WATCH GT isporučena je u više od 54 milijuna primjeraka, dok je kumulativno zabilježeno preko 200 milijuna isporuka nosivih uređaja.
Farangis Sultonzoda, stručnjakinja za proizvode u tvrtku, predstavila je novu generaciju WATCH GT 6 s naglašenom kombinacijom oktogonalnog dizajna, 3D lunete i materijala poput safirnog stakla i zrakoplovnog titana. Zaslon doseže vršnu svjetlinu do 3000 nita, a kućište je otporno prema 5 ATM i IP69 standardu. Novi kompozitni pleteni remen vodootporan je i ugodan za kožu, navela je Sultonzoda.
Andreas Zimmer, voditelj proizvoda, predstavio je HUAWEI WATCH Ultimate 2 s konstrukcijom koja je 'lakša, a čvršća', uključujući nanokeramičku lunetu, tekući metal i ultra tvrdi premaz - navode trostruko veću tvrdoću.
HUAWEI nova 14 Series
HUAWEI nova 14 serija pametnih telefona donosi koncept 'Pro Your Portrait' i novi doživljaj fotografiranja portreta. Inovacija je u Ultra Chroma kameri za portrete i poboljšanoj XD Portrait Engine tehnologiji koja osigurava iznimnu dubinu i teksturu snimaka.
U uvjetima slabog osvjetljenja poput koncerata, fotografije dobivaju zadivljujuću jasnoću i nijansirane detalje. Prednja kamera od 50 MP podržava autofokus, 5 x portretni zoom te niz AI alata za uređivanje slika, kao što su AI Best Expression i AI Remove.
HUAWEI MatePad 12 X i M-Pencil Pro
Nakon modela MatePad 11.5, Huawei je lansirao i MatePad 12 X PaperMatte Edition tablet s ultra-jasnim PaperMatte zaslonom za ugodnije iskustvo gledanja i vizualni doživljaj. Tablet savršeno funkcionira s M-Pencil Pro olovkom koja podržava praktične značajke poput brzog pristupa bilješkama jednim dodirom i podešavanja poteza kista. Službeno je otvoreno i GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 natjecanje.
Ove godine natjecatelji mogu sudjelovati u četiri klasične kategorije: Narativna umjetnost, Digitalni akvarel i tinta, Sci-Fi umjetnost i Inovativno slikanje, a uvedena je i nova kategorija Animacija. Cilj ove inicijative je potaknuti kreativne umove širom svijeta da uzmu olovku u ruku i pokrenu maštu.
HUAWEI FreeBuds 7i
Nove bežične slušalice donose inteligentno aktivno poništavanje buke 4.0 kombinacijom dinamičnog poništavanja buke, prostornog zvuka te jasnih i stabilnih poziva. Dizajnirane su za korisnike u pokretu, od kuće do ureda i putovanja.
Predstavljena je i nova vizija brenda, 'Now Is Yours', usmjerena na mlađe generacije. 'Otvorenost, inkluzivnost i razvoj tehnologije koja je istodobno inovativna i humana, s ciljem stvaranja kulturne i emocionalne povezanosti', pojasnili su iz Huaweija.
U pogledu izdržljivosti, Huawei navodi do 21 dan autonomije u lakšem režimu korištenja te oko 12 dana u tipičnom scenariju. Sat je opremljen IMU senzorom dometa 32 g, a sportske aktivnosti dobivaju praktične detalje poput automatske pauze. Za biciklizam uvodi se virtualni “power meter” — procjena snage bez vanjskog mjerača, za pregled stvarnih performansi u vožnji i praćenje napretka; rješenje je validirano kroz 1000+ testova u aerodinamičnom tunelu (7 brzina vjetra, 5 tipova vozila, 11 tipova tjelesne građe). Sat može detektirati pad i pozvati kontakt za hitne slučajeve.