HT poziva mlade žene: Studirate STEM? Pošaljite diplomski ili magistarski rad i osvojite vrijedne nagrade

U sklopu međunarodnog natječaja Women Stem Award 2020. odabire se najbolji diplomski ili magistarski rad studentica završnih godina STEM fakulteta diljem svijeta, ili onih koje su nedavno diplomirale. Prijave se primaju do 8. ožujka

Prijavite jednu od pet strateških tema

Strateške teme pomno se biraju svake godine kako bi pratile najnovije tehnološke trendove iz STEM područja, a ove godine to su: Cloud, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cyber Security, Networks of the Future. Diplomski ili magistarski radovi moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku, a prijave se skupljaju do 8. ožujka 2020.

Nagrade pobjednicima, u ukupnom iznosu od 5500 eura, bit će uručene tijekom lipnja ili srpnja 2019. na svečanosti u Bonnu. Sve informacije o programu Women Stem Award možete pronaći ovdje.