Hrvatskoj su potrebne drastične promjene: Imperativ razvoja vezan je uz rast privatnih investicija u digitalnu transformaciju

Produktivnost je u Hrvatskoj i do 60 posto manja nego u EU. Za dostizanje te razine i dostizanje porasta BDP-a od pet posto digitalizacija je jedini odgovor i način za poboljšanje trenutnog stanja. Propustimo li ovu priliku, unazadit ćemo se za sljedećih deset godina

U zagrebačkoj Laubi održano je treće izdanje najposjećenije konferencije HUP-ICT Udruge pod nazivom Digitalna (R)evolucija 3.0 . Na jednom mjestu okupilo se više od 600 stratega i kreatora digitalne ekonomije, poduzetnika i menadžera koji su iskoristili odličnu priliku za razmjenu znanja i iskustva te kvalitetan networking. Radni moto ovogodišnjeg izdanja konferencije bio je 'Talenti, Agilnost i Tehnologija'. No, ključan korak za Hrvatsku su ipak investicije.

'Najgore u digitalizaciji stoje sektori koji najviše sudjeluju u BDP-u - poljoprivreda, javni sektor i proizvodnja te potom trgovina, turizam i finanacije, gdje je stupanj digitalizacije između tri i deset posto, dok je stupanj digitalizacije iznad deset posto bilježi jedino ICT sektoru, koji u BDP-u sudjeluje s desetak posto', rekao je Drilo. ' Prosječni stupanj digitalizacije u hrvatskom gospodarstvu manji je od pet posto, a da bi došli do 2025. dostigli europski prosjek stupanj digitalizacije trebali bi povećati deset puta .'

Drilo je upozorio i na niz prepreka jačoj digitalizaciju društva i gospodarstva, prije svega na nisku razinu produktivnosti u Hrvatskoj, koja je i do 60 posto manja nego u EU.

'Imperativ je povećanje investicija u digitalizaciju', ponovio je Drilo. 'Ako propustimo ovu priliku, upropastit ćemo gospodarstvo za sljedećih deset godina', rekao je Drilo, navodeći kako je 80 posto dosad povučenog novca iz fondova otišlo u javni sektor. Istovremeno, u zemljama koje prednjače u digitalizaciji, poput Irske i Estonije, taj se postotak kreće između pet i 20 posto, u Sloveniji oko 30 posto.

'Ne trebaju nam inkubatori, zgrade i beton nego konkurentan proizvod, tvrtke koje mogu i znaju povući sredstva. Kapitalu treba dati priliku da se oplodi'. zaključio je Drilo.

'Digitalna transformacija samo je dijelom vezana uz nove tehnologije. U punom smislu ona podrazumijeva i promjenu načina rada, drugačiji pristup poslu i drugačije razmišljanje. To naravno traži više angažmana i bitno je zahtjevnije jer traži da mijenjamo svoje ponašanje na svim razinama, od najviših do najnižih. Digitalizacija nije jednokratan projekt – to je kontinuitet. Kontinuitet promjena koje na ovim našim prostorima inače izbjegavamo kad god možemo', rekla je Gordana Deranja, predsjednica HUP-a.