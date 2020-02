Još jedan gaf: Google je privatne korisničke videe slučajno poslao nasumičnim strancima

Kompanija se iskreno ispričala te, kao što to obično ide, obećala da se incident u budućnosti više neće ponavljati

Google je upravo priznao da je hrpu privatnih videa poslao nasumičnim primateljima. Do pomutnje je došlo tek kada su hrpe korisnika počeli prigovarati da primaju privatne videe u Google Photosima, piše The Independent. Kompanija je u službenoj izjavi objasnila da je slučajno poslala videe krivim ljudima, te se nakon cijele stvari ispričala i obećala da to više nikad neće ponoviti.

Jedna stvar koju, doduše, ne znamo je kolko je ljudi zapravo dobilo snimke nečijeg sportskog vikenda ili, pretpostavljamo, nečeg goreg - no poznato nam je koja je usluga zapravo odgovorna. Riječ je o Googleovom zakozvanom Takeout Serviceu, značajki koja korisniku omogućava skidanje arhive podataka koje su pohranili na Googleu u svrhu arhiviranja ili premještanja na drugu stranicu.