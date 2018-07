Hrvatski Telekom priprema zemlju na sve što donosi 5G, a pametni će to znati iskoristiti

Nakon što je Istra postala prva regija u zemlji s preduvjetima za implementaciju 5G mreže, o njenom značenju, razvoju i potencijalu koji donosi za cijelu Hrvatsku razgovarali smo s Ivanom Uremovićem, direktorom projekta modernizacije mreže u Hrvatskom Telekomu, koji poručuje - revolucija stiže!

Tehnološka revolucija je iza ugla, a Hrvatska za nju mora biti spremna. Modernizacija mreže koja će se u cijeloj zemlji odviti do 2019. godine priprema Hrvatsku za ono veliko što dolazi - 5G. A njene mogućnosti doista su spektakularne i nužno potrebne gospodarstvu. Kada ćemo imati 5G i što je sve potrebno prije proći, tportalu otkriva direktor projekta modernizacije mreže u Hrvatskom Telekomu Ivan Uremović. Mnogo se govori o značenju 5G mreže - što ona donosi i zašto su potrebne tako velike pripreme? Mreža 5G ne podrazumijeva samo tehnološki iskorak, nego će se iz cijele priče stvoriti klima koja se može usporediti s uvođenjem interneta u naše živote. Ideja je da se puno koncepata koje sad vidimo u filmovima znanstvene fantastike uvede u svakodnevnicu, no to se neće dogoditi preko noći. Radi se o razvojnom ciklusu koji će svoj zenit doživjeti 2025. godine, dok najnaprednije korisničke primjene očekujemo 2030. godine.

Ono što nam 5G danas najviše donosi je pomak prema tehnologiji koju može oslikati prelazak s automobila u zrakoplov. Cijelom društvu trebala bi se poboljšati kvaliteta života te otvoriti cijeli niz novih mogućnosti.

Opsežan posao Početkom 2018. godine Hrvatski Telekom pokrenuo je modernizaciju radijske pristupne mreže. Ta će mreža omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kad se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. Projekt obuhvaća modernizaciju infrastrukture, transportnih kapaciteta i same radijske opreme.

Na što će razvoj 5G mreže prvo utjecati? Ono što se najčešće danas spominje je autonomna vožnja. Kada govorimo o revoluciji u automobilskoj industriji, govorimo o električnim vozilima. No pravu revoluciju u automobilskoj industriji uvest će autonomna vožnja, koja neće biti moguća bez 5G-a. To možemo usporediti s uvođenjem prvih 2G mobitela umjesto fiksnog telefona, no i oni su bili na tipke. To je danas električni automobil. Ono što dolazi i što je revolucionarno je autonomna vožnja, a kad se držimo ove usporedbe s mobitelima, to je promjena koja se dogodila kad smo doveli internet na mobitele, što su omogućili 3G i 4G. Kad na ovo dodamo touch screen i moćne procesore, dobili smo mala računala u ruci. Takav veliki iskorak donosi i autonomna vožnja, a ona je nemoguća bez 5G-a zato što je za takve mission critical sustave potrebno osigurati reakciju u djeliću sekunde. To je element koji 5G dramatično popravlja u odnosu na dosadašnje mogućnosti. Kako se sve to odvija? Tako što 5G drastično skraćuje kašnjenje prijenosa informacija (latenciju) na samo nekoliko milisekundi. To omogućuje da se recimo u slučaju brze vožnje automobil u autonomnom modu na vrijeme upozori (informacijama od senzora s drugih vozila ili postavljenih uz samu cestu) da je ispred njega prepreka i da će brzo morati promijeniti smjer. Gledajući tromost oka i naših reakcija, to će biti drastično brže i sigurnije za putnike, upravo zahvaljujući 5G-u.

Puno se govori i o primjeni u medicini. Modernizacija će trajati dvije godine, krenuli smo s Istrom, sad smo u Zagrebu, a do kraja 2019. cijela bi Hrvatska i svi odašiljači HT-a trebali biti modernizirani na novu platformu koja je spremna za 5G. Jednom kada i to zaživi, neće biti potrebe da vrhunski doktori dolaze na otoke i teže pristupačna mjesta jer će se uz pomoć 5G mreže i novih robotskih tehnologija kompleksni zahvati ili dijagnostika moći raditi i na daljinu. Nedavno su se dosezi 5G mreže predstavili u Puli. Što je bio motiv da se s modernizacijom krene upravo tamo? Početak turističke sezone svakako se ubraja u to, a modernizacijom smo tri puta digli kapacitete. Ono što je danas tamo je 4G Advanced Pro, najnovija inačica 4G-a, koja omogućuje da nekoliko frekvencijskih bendova koristimo kao jednu veliku pipu, kanal koji osigurava da dosežemo brzine do 830 megabita po sekundi. Ta brzina danas prosječnom korisniku ne znači puno jer imamo vrlo malo uređaja koji mogu osigurati takve propusnosti, a nemamo ni servisa koji to trebaju. Ono što je iznimno važno za krajnjeg korisnika to je da smo osigurali puno veće kapacitete pa će puno veći broj njih istovremeno moći koristiti usluge bez zagušenja.

Ulaganja rastu Prošle godine Hrvatski Telekom je u infrastrukturu investirao 1,745 milijardi kuna ili 8,5 posto više nego u 2016. U posljednje četiri godine ukupna visina investicija nadmašila je šest milijardi kuna.