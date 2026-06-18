Hrvatski startup razvija AI platformu za upravljanje javnom nabavom

Platformu TOP (Tender Operating Platform) razvili su inženjeri s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Jakov Sikirić i Sven Barac, a sustav koristi AI agente koji pokrivaju cijeli proces prijave na natječaje, od pronalaska prilika do analize dokumentacije i organizacije pripreme ponude.

Prema podacima koje iznose osnivači, ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj u 2024. godini iznosila je više od 14,3 milijarde eura, dok se velik broj ponuda odbacuje zbog proceduralnih i formalnih pogrešaka.

Osnivači navode kako platforma koristi umjetnu inteligenciju za analizu natječajne dokumentacije, izdvajanje ključnih uvjeta, izradu kontrolnih lista, praćenje rokova te organizaciju timova uključenih u pripremu ponuda.