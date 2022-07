Hrvatski startup Make IT Easy sa softverskom platformom mobilityONE započeo drugu rundu financiranja za proboj na europsko i američko tržište

Kompanija je nakon prvog uspješnog javnog financiranja zabilježila povećan interes na polju učinkovitog softverskog menadžmenta voznih parkova, a u drugom krugu prikupili su 50 posto minimalnog traženog iznosa već tijekom prva tri dana kampanje

Nakon uspješno izvršenih zacrtanih ciljeva iz prve runde krenuli su u go to market fazu. Druga faza odvija se pomoću platforme Funderbeam, čime se pojedincima pruža mogućnost da pojačaju svoje udjele ili kupe prve udjele u ovom respektabilnom startupu. Nadalje, kompanija je naglasila da će se kapital, osim na Funderbeamu, prikupljati preko fondova rizičnog kapitala i europskih sredstava.

Hrvatska tvrtka Make IT Easy otvorila je drugu rundu prikupljanja investicija za razvitak softvera za upravljanje voznim parkovima. Platforma mobilityONE upravljanje flotama čini jednostavnijim uz prikaz nužnih zahvata na svakom vozilu, kao i budžetiranje troškova. Osim ulaska institucionalnih investitora, tvrtka je ponudila mogućnost kupnje udjela zajednici, odnosno pojedincima.

Prema svemu sudeći, tim je vrlo zadovoljan rezultatima prve kampanje na Funderbeamu. 'Ostvarili smo sve zacrtane ciljeve. Okupili smo sjajan tim stručnjaka koji dolaze iz svjetskih kompanija poput ALD Automotivea, Daimler Financial Servicesa, Deutsche Telekoma, Addiko grupe i Greypa, razvili smo softver te uspostavili prve suradnje', kaže Stojaković.

Firme koje imaju velike vozne parkove od nekoliko desetaka, pa i stotina ili tisuća vozila nalaze se pred nizom izazova tijekom upravljanja flotama. 'Vjerovali ili ne, danas nema kvalitetnog rješenja za to. Neka rješenja, naravno, postoje, no mi smo dosad razvili vrlo dobro odmjeren softver, jednostavan za upotrebu, koji rješava probleme upravljanja flotama, štedi vrijeme, reže troškove i CO2 emisije flota vozila', kaže naš sugovornik.

Nova kampanja financiranja

Druga kampanja Make IT Easyja u punom je jeku te također koristi platformu Funderbeam. Ovaj put mobilityONE nastoji sakupiti milijun i pol eura investicijskog kapitala te krenuti u go to market fazu.

'U sljedećem periodu od godinu dana ciljamo na osvajanje tržišta EU-a, a nakon toga širenje na najkompetitivnije tržište, SAD. Istovremeno nastavljamo s razvojem novih funkcionalnosti za mobilityONE, njegovom integracijom s najraširenijim poslovnim alatima, kao i inovativnim mobility rješenjima, s naglaskom na održivost, zelenu ekonomiju, operativnu izvrsnost i iskoristivost resursa', kaže Stojaković. Nova kampanja na Funderbeamu trajat će od 19. srpnja do 16. kolovoza, a Make IT Easy od nje očekuje između 150.000 i 300.000 eura. 'U prva tri dana sakupili smo 50 posto minimalnog planiranog iznosa, odnosno 75.000 eura', kaže.

Ovaj potez ujedno predstavlja poziv na zadnju rundu za male investitore. Firma je prije šest mjeseci bila na samom početku te su u njoj razmišljali o raznim opcijama prikupljanja kapitala. Presudila je činjenica da je na Funderbeamu registrirano više od 24.000 investitora iz više od 130 zemalja, što je dobra pretpostavka za izlazak na globalno tržište.

'Tada smo već s Funderbeamom dogovorili da ćemo u drugoj rundi omogućiti investitorima da pojačaju svoje udjele prije ulaska VC fondova. To obećanje sada i izvršavamo. Zato pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe. Svatko se može priključiti, bilo sa stotinu eura, bilo sa značajnijim sredstvima. Svaki investitor za svoju investiciju dobiva tokene u protuvrijednosti, a njima se može trgovati na platformi odmah nakon završetka ciklusa prikupljanja sredstava', objašnjava naš sugovornik.