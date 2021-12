Feelsgood investira 1,3 milijuna eura u domaći startup BE-ON

Feelsgood investira 1,3 milijuna eura u BE-ON, domaći startup za pomoć blokiranim građanima

Feelsgood, prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom, sklopio je ugovor o ulaganju u domaći startup BE-ON specijaliziran za financijsko savjetovanje građana u financijskim poteškoćama. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,3 milijuna eura koja će biti podloga za proširenje aktivnosti posredovanja u potrošačkom kreditiranju društveno isključenih pojedinaca u blokadi.

Pozitivni utjecaj na društvo jedan je od osnovnih kriterija kojima se Feelsgood vodi pri odabiru poduzeća u koja će uložiti. Taj utjecaj mora biti mjerljiv te usklađen s ostvarivanjem 17 ciljeva održivog poslovanja UN-a, bez obzira radi li se o okolišnim, ekonomskim ili društvenim izazovima u životima ljudi.

Prema najnovijim dostupnim podacima u Hrvatskoj je preko 240.000 ovršenih potrošača. To je tek neznatno manje nego lani, no njihov dug je istovremeno gotovo 5% veći te samo glavnica iznosi 18,2 milijuna, a kamate još dodatnih 6,8 milijardi kuna. Osim ovih službenih brojki, procjenjuje se da se još najmanje toliko građana nalazi na samom rubu blokade čime dolazimo do poražavajućih pola milijuna stanovnika Hrvatske u ozbiljnim financijskim, a samim time i životnim te društvenim poteškoćama.