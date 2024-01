Hrvatska tvrtka dotjerala je aplikaciju jednog od najvećih britanskih medija. Otkrili su nam detalje

Hrvatska IT tvrtka Q objavila je u listopadu prošle godine da je ostvarila suradnju s poznatim britanskim medijem The Sun na poboljšanju korisničkog iskustva njegovih čitatelja. Q za The Sun radi na razvijanju primarnih funkcionalnosti web portala, održavanju platforme i mobilnih aplikacija. Kako je došlo do suradnje i što točno čitatelji danas traže te o izazovima i krizi u IT sektoru razgovarali smo s osnivačem i izvršnim direktorom Q-a Filipom Ljubićem