Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura

Ministarstvo prometa u ponedjeljak je naložilo da talijanski brod Moby Drea mora napustiti Brodosplit i Hrvatsku, a za to je dalo rok od sedam dana

Brod je u javnosti poznat po azbestnim pločama koje su se u brodogradilištu trebale skinuti, a zbog čega su prosvjedovali Splićani. U intervjuu reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov, vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak po prvi puta se osobno očitovao o ovoj aferi. 'Ono što bih volio naglasiti da mi je žao ljudi koji se boje, koji se stvarno boje, iako je to nepotrebna bojazan jer je apsolutno nula azbesta s naše strane', rekao je Debeljak. Objasnio je da je njegova odgovornost samo u tome da pusti brod da ode, sukladno odluci Ministarstva, a da je tegljenje broda Moby Drea odgovornost njegova vlasnika. Kaže da se s vlasnikom broda čuo tek danas poslijepodne te da ovaj nije zadovoljan situacijom.

'Njima je sve to skupa šokantno. Traže odvjetnika u Hrvatskoj, ali ga ne mogu pronaći jer su godišnji odmori. Zašto ih traže, morate pitati njih. Imaju rješenje koje je, mislim da je logično zašto ga traže', rekao je Debeljak. Osim prosvjeda Splićana, Debeljaka je žestoko kritizirao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je zatražio da mu se oduzme koncesija. 'Nisam političar, ne znam kome je u interesu da se Brodosplitu oduzme koncesija. Mi radimo zakonski, ne može se nešto van zakona oduzimati', odgovorio je Debeljak. Kaže da je za posao skidanja azbestnih ploča za dva broda trebao dobiti oko tri milijuna eura.

Prosvjed građana protiv dolaska broda Moby Drea s azbestom u Brodosplit Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







'U tome i je problem, kako da sada radnicima, koji pokušavaju zaraditi za plaće, objasnim da njima netko kruh oduzima', dodao je. Brodosplit je dosad napravio dva obalna ophodna broda za Hrvatsku ratnu mornaricu, od pet koliko ih je ugovoreno prije desetak godina, u mandatu ministra obrane Ante Kotromanovića. S obzirom da su radovi na preostala tri zastali zbog nedostatka novca, reporterka je Debeljaka pitala može li jamčiti da će oni biti završeni i što kaže na to da iz MORH-a poručuju da traži više novca nego što su mu oni spremni dati.

Uplovljavanje broda s azbestom Moby Drea u splitski škver Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







