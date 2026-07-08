Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari

Na završnoj konferenciji projekta 'Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (eADR)0 predstavljen je jedinstveni digitalni sustav kojim Republika Hrvatska uspostavlja suvremeni model upravljanja prijevozom opasnih tvari. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, partner na projektu Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD), a financiran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), priopćeno je.

Kako se ističe, projekt eADR predstavlja važan iskorak u digitalnoj transformaciji sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari te uspostavlja temelje interoperabilnog informacijskog sustava koji povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje. Novi sustav omogućuje sigurnu razmjenu podataka, učinkovitiji nadzor prijevoza, bržu reakciju nadležnih službi u izvanrednim situacijama te značajno smanjuje administrativno opterećenje svih sudionika procesa. Jedna od najvažnijih novosti koje projekt donosi jest uvođenje elektroničkih dopuštenja za prijevoz opasnih tvari. Dosadašnji administrativni postupci zamijenjeni su digitalnim procesima koji su brži, jednostavniji i transparentniji, čime se olakšava rad prijevoznicima, ali i nadležnim tijelima.

U praksi to znači, navodi se, da će podaci o prijevozu opasnih tvari biti dostupni kroz jedinstveni digitalni sustav koji omogućuje njihovu razmjenu između nadležnih institucija, čime se smanjuje mogućnost administrativnih pogrešaka, ubrzava obrada podataka i povećava pouzdanost cijelog procesa. Sustav je razvijen u skladu sa suvremenim europskim standardima interoperabilnosti te omogućuje povezivanje s postojećim nacionalnim informacijskim sustavima, ali i budućim europskim digitalnim servisima. Takva arhitektura osigurava njegovu dugoročnu održivost, nadogradnju i spremnost na buduće regulatorne i tehnološke zahtjeve Europske unije, napomenuto je.

U priopćenju se prenose izjave državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislava Mihotića i direktora AKD-a Jure Sertića.

'Razvijen je sustav koji omogućuje digitalno preuzimanje i obradu podataka iz tahografa, čime se unapređuju nadzor nad prijevozom, pouzdanost podataka i učinkovitost kontrola. Projekt uključuje i digitalni sustav za osposobljavanje vozača koji prevoze opasne tvari te sigurnosnih savjetnika, čime su prijave, ispiti i izdavanje isprava znatno pojednostavljeni. Povezivanjem s drugim tijelima javne uprave ostvarena je viša razina interoperabilnosti, a građanima osigurana dodatna sigurnost kroz učinkovitije praćenje prijevoza opasnih tvari na hrvatskim cestama', rekao je Mihotić.

Sertić je istaknuo kako projekt eADR predstavlja prijelaz s nepovezanih i pretežno papirnatih postupaka na jedinstveno digitalno okruženje. 'Suradnja MMPI-ja i AKD-a na digitalnoj transformaciji prometa traje već dugi niz godina, a partnerski odnos je rastao i definirao zavidan prometni portfelj. Realizacija projekta eADR nije samo ispunjenje projektnog zadatka, nego su njime definirani temelji za daljnji razvoj sigurnijeg i pametnijeg transportnog ekosustava', rekao je Sertić.

Rekao je kako je projekt razvijen u skladu s europskim regulatornim okvirom, čime Hrvatska postaje aktivan sudionik europske digitalne prometne mreže. Istaknuo je i da je AKD u projektu imao ključnu ulogu u analizi potreba nadležnih tijela, razvoju digitalnih rješenja te povezivanju složenih poslovnih procesa sa zakonskim zahtjevima.