Hoće li i Huawei posegnuti za ovim rješenjem na novom smartfonu?

Dok Samsung i Honor koriste okrugli izrez na zaslonu kao rješenje za uklanjanje obruba, drugi proizvođači posežu za drukčijim rješenjima. Čini se kako će im se Huawei priključiti

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, WIPO) objavila je 1. ožujka patent te tvrtke koji prikazuje kliznu prednju kameru, što su uočili na web odredištu Let's Go Digital .

Kako to već biva, ništa ne jamči kako će patent ikada doista završiti u konačnom proizvodu. Ako se to i dogodi, takav smartfon vjerojatno neće biti top model. No, patent bi mogao biti naznaka smjera u kojem bi u Huaweiju mogli razvijati buduće uređaje.

Sličan smartfon nudi Xiaomi (Mi Mix 3), a nagađa se kako bi skočnu/kliznu kameru mogao imati i OnePlus 7, piše Tech Radar.