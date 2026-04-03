Hakirana slavna galerija Uffizi: Ukradene šifre i kodovi, dragulji prebačeni na sigurno

Radi se o jednom od najposjećenijih muzeja u Italiji koji godišnje od ulaznica zaradi oko 60 milijuna eura.

U toj se galeriji nalaze neka od najvrednijih umjetnina na svijetu, među njima ⁠Botticellijeve slike "Rođenje ​Venere" i "Proljeće" te Michelangelova "Sveta obitelj".

Novine piše da su hakeri upali u mrežni sustav galerije početkom veljače, ispraznili servere i zatražili otkupninu.

U napadu su se domogli kodova i šifri alarma, digitalne arhive s fotografijama i dokumentima skupljanima desetljećima.

Muzej je nakon toga u centralnu banku iz opreza prebacio najvrednije predmete iz Zbirke velikih vojvoda smještene u Palazzo Pitti, bivšoj rezidenciji obitelji Medici te zapečatio neka vrata i izlaze za nuždu.

Na web stranici Uffizija piše da je zbirka zbog izvanrednog održavanja zatvorena za posjetitelje od 3. veljače do daljnjega.