Hakirana slavna galerija Uffizi: Ukradene šifre i kodovi, dragulji prebačeni na sigurno

Slavna galerija Uffizi u Firenci bila je ove godine meta nekoliko hakerskih napada pa su uvedene dodatne mjere osiguranja, uključujući i prebacivanje vrijednih dragulja u Bank of Italy, izvijestio je u petak list Corriere della Sera
U toj se galeriji nalaze neka od najvrednijih umjetnina na svijetu, među njima Botticellijeve slike "Rođenje Venere" i "Proljeće" te Michelangelova "Sveta obitelj".
Radi se o jednom od najposjećenijih muzeja u Italiji koji godišnje od ulaznica zaradi oko 60 milijuna eura.
Novine piše da su hakeri upali u mrežni sustav galerije početkom veljače, ispraznili servere i zatražili otkupninu.
U napadu su se domogli kodova i šifri alarma, digitalne arhive s fotografijama i dokumentima skupljanima desetljećima.
Muzej je nakon toga u centralnu banku iz opreza prebacio najvrednije predmete iz Zbirke velikih vojvoda smještene u Palazzo Pitti, bivšoj rezidenciji obitelji Medici te zapečatio neka vrata i izlaze za nuždu.
Na web stranici Uffizija piše da je zbirka zbog izvanrednog održavanja zatvorena za posjetitelje od 3. veljače do daljnjega.