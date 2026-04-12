Fantastična Hrvatska razbila Srbiju i osigurala finale Svjetskog kupa

N.M.

12.04.2026 u 09:08

Hrvatska vaterpolska reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Dusan Milenkovic/PIXSELL
U susretu 3. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, Hrvatska je s 11:6 svladala Srbiju (5:1, 3:1, 2:2, 1:2).

Hrvatska je ovom pobjedom stigla do devet bodova i tako osigurala plasman na završnicu Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu. Srbija je ostala na tri boda te čak može završiti iza SAD-a, ako SAD svlada Nizozemsku.

Bila je to dominantna predstava Hrvatske od prve minute. Nakon prve četvrtine vodstvo Barakuda bilo je 5:1, dok se do kraja poluvremena povećalo na čak 8:2. Do kraja utakmice, izabranici Ivice Tucka mirno su održavali vodstvo. S konačnih +5, ova pobjeda ostat će upamćena kao jedna od najvećih pobjeda Hrvatske u utakmicama sa Srbijom.

Hrvatska je tako na najbolji mogući način zaključila Svjetski kup na kojem se pojavila s pomlađenom reprezentacijom. Nakon poraza od Španjolaca i Talijana u prvoj skupini situacija se nije činila najboljom.

No, Hrvatska je u razigravanju podigla svoju igru na razinu više. To joj se vratilo s tri uvjerljive pobjede protiv Nizozemske, SAD-a te naposljetku Srbije. Time je osigurano finale u Australiji te se turnir može smatrati uspjehom.

