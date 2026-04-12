pratimo uživo

Vance napustio Pakistan, oglasio se Iran: 'Sve je propalo zbog dva-tri važna pitanja'

Izvor: Profimedia  /  Autor: Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia
  • Bi. S. / Hina
  • Zadnja izmjena 12.04.2026 10:09
  • Objavljeno 12.04.2026 u 09:52
Bionic
Reading
Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje

Najvažniji događaji

  • Pregovori u Islamabadu završili su bez dogovora nakon 21 sata
  • Najveći problem u pregovorima pokazao se iranski nuklearni program
  • Iran se oglasio kazavši kako nitko nije očekivao uspjeh nakon jednog kruga, ali da se razgovori nastavljaju

  • 09:50

    Čekaju se detalji

    'Bilo bi preoptimistično smatrati da je na prvom sastanku moglo doći do nekog rješenja. Još uvijek ne znamo sve detalje, oko kojih tema su se dogovorili, a oko kojih nisu', rekao je analitičar Vedran Obućina za HRT. >>> Cijeli tekst

  • 09:16

    Kamen spoticanja

    Mirovni pregovori između Irana i SAD-a propali su zbog 'jaza u našim mišljenjima o dva ili tri važna pitanja', priopćilo je teheransko ministarstvo vanjskih poslova. 'Na kraju razgovori nisu rezultirali sporazumom', rekao je glasnogovornik Esmail Bakei za iransku državnu televiziju. Nije dao daljnje detalje o kojim se pitanjima radilo. Baghaei je rekao da su američki i iranski pregovarači o nekim temama 'zapravo postigli međusobno razumijevanje'. Razgovarali su o Hormuškom tjesnacu, rekao je Bakei, iako nije spomenuo jesu li razgovarali o nuklearnom oružju.

  • 08:08

    Uloga Pakistana

    Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar. >>> Cijeli tekst

    tportal
  • 07:43

    Oglasio se Iran

    'Od samog početka bilo je jasno da ne bismo trebali očekivati ​​postizanje dogovora u jednom krugu (pregovora). Nitko to nije očekivao', rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepovjerenja.

    Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je izrazio uvjerenje da će se 'kontakti s Pakistanom, kao i s našim drugim prijateljima u regiji, nastaviti'. >>> Cijeli tekst

  • 07:41

    Vance o nuklearnom oružju

    'Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije', rekao je Vance na kratkoj tiskovnoj konferenciji u Islamabadu. 'To je naš temeljni zahtjev'.

    Američki potpredsjednik je napomeno da je iranski nuklearni program 'uništen', ali je naglasio da je 'potrebna temeljna predanost' Teherana da takvo oružje neće razvijati u budućnosti. >>> Cijeli tekst

    tportal
vezane vijesti

Od Pavleka još ni traga ni glasa: 'Jasno je koje će države birati'
Teheran otkrio karte: Ovo su naši uvjeti za dogovor
Vučić: Ne znam što će sutra biti s Viktorom, ali znam da sam mu zahvalan

najpopularnije

Još vijesti