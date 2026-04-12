Premoćna pobjeda Petera Magyara, Orban priznao poraz

Mađari su u nedjelju glasali na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi". Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti. Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom.
Najvažniji događaji
- Mađari su glasali na izborima
- Ankete su pokazivale prednost oporbene stranke Tisza (38–41%), dok Fidesz zaostaje 7–9 bodova
- Orban poručio da očekuje pobjedu, dok oporba izbore vidi kao izbor između ‘Istoka i Zapada’
- Nezadovoljstvo građana raste zbog ekonomske stagnacije i povećanja troškova života
- Ishod izbora mogao bi imati šire posljedice za odnose s Rusijom i desne političke krugove na Zapadu
- Do 15 sati glasale su dvije trećine glasača
- Rekordna izlaznost
- Tisza debelo vodi
- Peter Magyar: Hvala Mađarskoj
- Orban priznao poraz i čestitao Magyaru
- Tisza osvaja dvotrećinsku većinu
- Magyar: Srušili smo Orbanov režim i vratili domovinu
- Ursula von der Leyen: Mađarska je odabrala Europu
00:25
Obrađeni gotovo svi glasovi
Tisza osvaja 138 mandata (45 s lista, 93 pojedinačno) čime ima debelu dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fidesz–KDNP ima 55 (42 s lista, 13 pojedinačno), a Mi Hazánk - 6 (6 s lista).
Na nacionalnoj listi, s postotkom obrade 98,33, Tisza osvaja 57 posto glasova, a Fidesz 37 posto. Točno takav rezultat predvidjela je anketa instituta Median, provedena od 7. do 11. travnja.
23:46
Obrađeno 96,37 posto glasova
Tisza osvaja 138 mandata (45 s lista, 93 pojedinačno), Fidesz–KDNP - 55 (42 s lista, 13 pojedinačno), stranka
Mi Hazánk - 6 (6 s lista).
23:35
Magyar: Srušili smo Orbanov režim i vratili domovinu
‘Dragi Mađari, uspjeli smo. Tisza i Mađarska pobijedile su – i to uvjerljivo’, poručio je Magyar na početku svog pobjedničkog govora. Naglasio je kako su birači ‘zajedno srušili Orbánov režim i vratili domovinu’.
Uz to je simbolično dodao da se razmjeri pobjede ‘ne vide s Mjeseca, ali se vide iz svakog mađarskog doma’, aludirajući na ranije izjave svog političkog suparnika.
‘Učinili ste čudo. Ispisali smo povijest’, rekao je, procijenivši da je Tisza vrlo vjerojatno osvojila i potrebnu dvotrećinsku većinu. <<<Cijeli članak>>>
22:55
Stižu prve čestitke Peteru Magyaru: Mađarska je izabrala Europu!
Vođa oporbene Tisze Peter Magyar primio je u nedjelju prve čestitke na izbornoj pobjedi od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i od njemačkog kancelara Friedricha Merza.
"Mađarska je izabrala Europu", napisala je na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
22:38
Od heroja demokracije do najvećeg buntovnika Europe: Tko je Viktor Orban
U lipnju 1989., tada mladi student prava Viktor Orbán stao je pred stotine tisuća ljudi u Budimpešti i izgovorio riječi koje su obilježile početak njegove političke karijere – pozvao je na slobodne izbore i odlazak sovjetske vojske iz Mađarske. Bio je simbol nove, demokratske Europe.
Tri desetljeća kasnije, isti političar suočava se s možda najvećim izazovom svoje karijere, nakon 16 godina gotovo neprekinute vlasti. Ishod izbora još je neizvjestan, ali jedno je sigurno: Orbán je duboko promijenio Mađarsku – i podijelio Europu. <<<Cijeli članak>>>
22:20
Magyar premoćno pobjeđuje
S 84,91 posto obrađenih glasova, stranka Tisza Petera Magyara osvojila je 138 mandata, dok je Fidesz na 54, a stranka Mi Hazank na sedam.
21:48
Tisza dodatno povećala prednost
Uz 66.69 posto obrađenih glasova, Tisza osvaja 137 mandata (42 s lista, 95 pojedinačno),
Fidesz–KDNP 55 (44 s lista, 11 pojedinačno), a Mi Hazánk - 7 (7 s lista). U parlament se bira ukupno 199 zastupnika.
21:45
Obožavao je Orbana, pa ga politički ubio: Tko je čovjek koji mijenja Mađarsku
Kao dječak u Budimpešti, Péter Magyar držao je plakat Viktora Orbána iznad svog kreveta, u vrijeme kada je Orbán bio simbol borbe za demokraciju nakon pada komunizma. Danas, gotovo tri desetljeća kasnije, upravo je Magyar postao najopasniji politički protivnik čovjeka kojem se nekoć divio. <<<Cijeli članak>>>
21:37
Orban je priznao poraz
Mađarski premijer Viktor Orbán obratio se iz stožera Fidesza.
Rekao je da je 'rezultat jasan' te da je već čestitao pobjedničkoj stranci, dodavši kako je rezultat bolan za njegovu stranku.
21:26
Tisza raste na 135 mandata
Uz 45.71 posto obrađenih glasova, Tisza dodatno povećava prednost. Raspodjela mandata: Tisza - 135 (40 s lista, 95 pojedinačno) ,Fidesz–KDNP - 57 (46 s lista, 11 pojedinačno) i Mi Hazánk - 7 (7 s lista).