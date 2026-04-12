Premoćna pobjeda Petera Magyara, Orban priznao poraz

Mađari su u nedjelju glasali na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi". Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti. Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom.