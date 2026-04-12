Ključno pitanje nakon izbora: Analitičarka otkriva što pobjednik znači za EU i Hrvatsku

Završne ankete pred izbore pokazuju pobjedu Pétera Magyara

Dvije ankete objavljene u nedjelju u trenutku zatvaranja birališta u Mađarskoj pokazuju veliku pobjedu oporbene stranke Tisza, što bi značilo da bi Péter Magyar mogao smijeniti Viktora Orbána s vlasti, prenosi Reuters.

Anketa Median daje Magyarovoj stranci 57,1 posto glasova. To bi Tiszi donijelo 135 zastupničkih mjesta, nešto više od 133 koliko joj je potrebno za dvotrećinsku većinu, dok anketa 21 Research Centre Magyara stavlja na 55 posto i 132 mandata.

Prema Medianu, Orbánova stranka imala bi oko 37,1 posto glasova, dok 21 Research Centre Fideszu daje 38 posto.

BBC naglašava da se ne radi o izlaznim anketama već o istraživanju javnog mišljenja provedenom uoči izbora. Median navodi da je istraživanje provedeno od 7. do 11. travnja, dok 21 Research Centre kaže da je anketa provedena između 8. i 11. travnja. Nakon zatvaranja birališta nije bilo izlaznih anketa niti projekcija, a djelomični rezultati očekuju se u nedjelju kasnije navečer. (Hina)