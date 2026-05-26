Hakerske prijetnje rastu, a Hrvatska priprema nove obrambene mehanizme

CARNET-ovo Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS) organiziralo je treću nacionalnu konferenciju 'Kibernetička sigurnost: Čovjek u središtu' pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Hrvatske gospodarske komore, priopćili su iz CARNET-a

Više od 350 sudionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora okupilo se danas u hotelu The Westin, među kojima su bili stručnjaci i predstavnici relevantnih hrvatskih i europskih institucija, gdje se raspravljalo o implementaciji zakonodavnog okvira, tehničkim aspektima kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenju znanja i vještina u ovom području te mogućnostima financiranja projekata. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti jasno postavlja obvezu upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima. Upravljanje rizicima podrazumijeva kontinuiranu procjenu prijetnji, uspostavu sigurnosnih politika i procedura, provedbu tehničkih i organizacijskih mjera te njihovo stalno unaprjeđivanje. Važan dio tog sustava je i pravodobna prijava incidenata putem platforme PiXi. 'Zrelost sustava ne mjeri se time je li se incident dogodio, nego načinom na koji se na njega odgovorilo. Zakonom je propisano da ključni i važni subjekti prijavljuju značajne incidente nadležnim CSIRT tijelima, a cilj toga nije stvaranje dodatnog opterećenja, nego jačanje zajedničke otpornosti. Zato želim pozvati sve obveznike Zakona da sustavno ulažu u upravljanje rizicima, razvijaju sigurnosnu kulturu unutar svojih organizacija i koriste dostupne mehanizme suradnje i prijave incidenata', rekao je prilikom otvaranja konferencije Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Saša Cvetković





Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Saša Cvetković

Sigurnost ne ovisi samo o tehnologiji, alatima i sustavima, nego prije svega o ljudima – o znanju, odgovornosti, procjeni i spremnosti na djelovanje. Stoga je CARNET-ov NKS razvio edukacijski plan koji obuhvaća temeljne edukacije iz područja kibernetičke sigurnosti, a koje će biti besplatne i dostupne svima u nadolazećem razdoblju. 'Ohrabruje nas i velik interes poduzetnika za ulaganje u kibernetičku sigurnost kroz NKS-ov Poziv za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP). Projekte je prijavilo 188 tvrtki, a za financiranje je odabrano više od 130. Na predviđeni iznos od 1,97 milijuna eura osigurali smo još oko milijun eura kako bismo, u konačnici, s ukupno 2,9 milijuna eura financirali što više projekata. Ovo je prvi Poziv koji je objavio CARNET, a sljedeće godine planiramo novu dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti', najavila je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja CARNET-a i voditeljica NKS-a. U panel-raspravi pod nazivom 'Čovjek u središtu: Najslabija karika ili ključ otpornosti?' koju je moderirala Vlatka Marčan, sudjelovali su Billy Batware (Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal), Renato Grgurić (Ministarstvo unutarnjih poslova), Aleksandra Mudrinić Ribić (pomoćnica ravnatelja CARNET-a za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju) i Tomislav Vazdar (Riskoria Advising & Professional Services d.o.o.). Zakonodavni okvir kibernetičke sigurnosti i nove regulatorne inicijative Europske unije te njihov utjecaj na nacionalno zakonodavstvo prezentirao je predstavnik Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR). Stručnjak iz Nacionalnog CERT-a Jakov Kiš u svom je izlaganju istaknuo važnost prijavljivanja kibernetičkih incidenata obveznika Zakona o kibernetičkoj sigurnosti putem platforme PiXi.