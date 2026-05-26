CARNET-ova KONFERENCIJA

Hakerske prijetnje rastu, a Hrvatska priprema nove obrambene mehanizme

L. Š.

26.05.2026 u 15:15

Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Saša Cvetković
Bionic
Reading

CARNET-ovo Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS) organiziralo je treću nacionalnu konferenciju 'Kibernetička sigurnost: Čovjek u središtu' pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Hrvatske gospodarske komore, priopćili su iz CARNET-a

Više od 350 sudionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora okupilo se danas u hotelu The Westin, među kojima su bili stručnjaci i predstavnici relevantnih hrvatskih i europskih institucija, gdje se raspravljalo o implementaciji zakonodavnog okvira, tehničkim aspektima kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenju znanja i vještina u ovom području te mogućnostima financiranja projekata.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti jasno postavlja obvezu upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima. Upravljanje rizicima podrazumijeva kontinuiranu procjenu prijetnji, uspostavu sigurnosnih politika i procedura, provedbu tehničkih i organizacijskih mjera te njihovo stalno unaprjeđivanje. Važan dio tog sustava je i pravodobna prijava incidenata putem platforme PiXi.

'Zrelost sustava ne mjeri se time je li se incident dogodio, nego načinom na koji se na njega odgovorilo. Zakonom je propisano da ključni i važni subjekti prijavljuju značajne incidente nadležnim CSIRT tijelima, a cilj toga nije stvaranje dodatnog opterećenja, nego jačanje zajedničke otpornosti. Zato želim pozvati sve obveznike Zakona da sustavno ulažu u upravljanje rizicima, razvijaju sigurnosnu kulturu unutar svojih organizacija i koriste dostupne mehanizme suradnje i prijave incidenata', rekao je prilikom otvaranja konferencije Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
  • Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
  • Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
  • Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
  • Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Saša Cvetković

Sigurnost ne ovisi samo o tehnologiji, alatima i sustavima, nego prije svega o ljudima – o znanju, odgovornosti, procjeni i spremnosti na djelovanje. Stoga je CARNET-ov NKS razvio edukacijski plan koji obuhvaća temeljne edukacije iz područja kibernetičke sigurnosti, a koje će biti besplatne i dostupne svima u nadolazećem razdoblju.

'Ohrabruje nas i velik interes poduzetnika za ulaganje u kibernetičku sigurnost kroz NKS-ov Poziv za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP). Projekte je prijavilo 188 tvrtki, a za financiranje je odabrano više od 130. Na predviđeni iznos od 1,97 milijuna eura osigurali smo još oko milijun eura kako bismo, u konačnici, s ukupno 2,9 milijuna eura financirali što više projekata. Ovo je prvi Poziv koji je objavio CARNET, a sljedeće godine planiramo novu dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti', najavila je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja CARNET-a i voditeljica NKS-a.

U panel-raspravi pod nazivom 'Čovjek u središtu: Najslabija karika ili ključ otpornosti?' koju je moderirala Vlatka Marčan, sudjelovali su Billy Batware (Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal), Renato Grgurić (Ministarstvo unutarnjih poslova), Aleksandra Mudrinić Ribić (pomoćnica ravnatelja CARNET-a za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju) i Tomislav Vazdar (Riskoria Advising & Professional Services d.o.o.).

Zakonodavni okvir kibernetičke sigurnosti i nove regulatorne inicijative Europske unije te njihov utjecaj na nacionalno zakonodavstvo prezentirao je predstavnik Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR).

Stručnjak iz Nacionalnog CERT-a Jakov Kiš u svom je izlaganju istaknuo važnost prijavljivanja kibernetičkih incidenata obveznika Zakona o kibernetičkoj sigurnosti putem platforme PiXi.

Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET
Treća nacionalna konferencija kibernetičke sigurnosti, CARNET Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Saša Cvetković

Predavanje 'Revizije kibernetičke sigurnosti – put do provedbe', koje su održali Domagoj Javorović iz Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) i Natalija Parlov Una iz APICURA CERT d.o.o., obuhvatilo je uvjete certificiranja pružatelja revizijskih usluga te prikaz važnosti standardiziranog i neovisnog pristupa reviziji.

Drugi panel, „Od zakona do prakse: Kako stvarno implementirati kibernetičku sigurnost?“, moderirala je Martina Dragičević iz HUP ICT-a, a u raspravi su, kroz konkretna iskustva, dani uvidi u izazove s kojima se organizacije susreću prilikom implementacije. Sudionici panela bili su Vesna Gašpar (HAKOM), Mladen Koturović (Jadrolinija), Saša Jušić (INFIGO IS d.o.o.) i Ana Pernić (Aura Proizvodi d.o.o.).

Na konferenciji su prisustvovali i članovi Zajednice NKS-a te su kao stručnjaci dali svoj osvrt na različite teme iz područja kibernetičke sigurnosti iz perspektive privatnog sektora.

Augustin Anić (Combis d.o.o.) predstavio je kibernetičke trendove u Republici Hrvatskoj te objasnio kako hakerske skupine preventivna sigurnosna rješenja pretvaraju u svoju prednost. Kruno Jurlina (ATO Inženjering d.o.o.) prikazao je implementaciju aktivne kibernetičke zaštite u kritičnoj infrastrukturi na primjeru Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Ivan Kovačević (CyberArrange Security Solutions d.o.o.) dao je pregled istraživanja o automatizaciji izrade treninga i vježbi za sigurnosne stručnjake uz ogledne primjere. Zoran Kežman (Span d.d.) predstavio je besplatnu edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti za mikro, mala i srednja poduzeća, a Tomislav Dominković sa Sveučilišta Algebra Bernays predstavio je njihove projekte za razvoj znanja, vještina i edukacijskih mogućnosti u području kibernetičke sigurnosti.

U zadnjem tematskom bloku razgovaralo se o mogućnostima financiranja, gdje je Polyvios Hadjiyiangou iz ECCC-a dao praktične smjernice i naučene lekcije za pripremu projektnih prijedloga u okviru programa Digitalna Europa, uključujući pregled procesa prijave, evaluacijskih kriterija i najčešćih slabosti te preporuke za poboljšanje kvalitete, usklađenosti i konkurentnosti projektnih prijava. Karlo Vugrinec (NKS) fokusirao se na radni program za razdoblje 2025. – 2027. te očekivane pozive za financiranje projekata usmjerenih na jačanje europskih kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti.

Ana Knežević iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) predstavila je aktualne i nadolazeće natječaje za financiranje u okviru programa Obzor Europa namijenjene širokom krugu dionika, uključujući akademsku zajednicu, javni sektor, poduzeća i IT stručnjake zainteresirane za razvoj i primjenu inovativnih sigurnosnih rješenja na europskoj razini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
EUROPSKI OPENAI?

EUROPSKI OPENAI?

Njemačka kreće u lov na Ameriku i Kinu milijunskim projektom: 'Nemamo vremena za gubljenje'
'IN MEDIAS PRESS'

'IN MEDIAS PRESS'

Mediji u eri AI-a: 'Nekad smo učili novinare da sakriju emocije. Sad ih moraju pokazati'
Važna odluka

Važna odluka

Odobreni preventivni programi o opasnostima na internetu: Učenici će o tome napokon učiti u školi

najpopularnije

Još vijesti