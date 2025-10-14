Google: 'Australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 bit će gotovo nemoguća za provedbu'

Australski stručnjaci ranije su ocijenili da je riječ o najoštrijim pravilima na svijetu kada je riječ o ograničavanju pristupa djece društvenim mrežama. Prema državnom regulatoru za internetsku sigurnost, cilj novog zakona je zaštititi mlade korisnike od pritisaka i rizika s kojima se mogu suočiti na mreži.

Prema novom zakonu, maloljetnici mlađi od 16 godina više neće moći otvarati ni zadržati račune na platformama poput Facebooka, X-a, Snapchata, Instagrama, TikToka i YouTubea, koji je u vlasništvu Googlea. Tvrtke koje prekrše zakon suočit će se s kaznama do 50 milijuna australskih dolara (oko 28 milijuna eura ).

Google je australskim zakonodavcima poručio kako će nova zabrana korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, koja stupa na snagu 10. prosinca, biti iznimno teško provediva u praksi.

Google: 'Zakon je dobronamjeran, ali kontraproduktivan'

Rachel Lord, viša menadžerica za javne politike u Googleu i YouTubeu Australije, izjavila je pred senatskim odborom da je zakon 'dobronamjeran' u svojoj želji da zaštiti djecu, ali da bi mogao imati 'neželjene posljedice'. 'Zakon će biti iznimno teško provesti i neće ispuniti svoje obećanje da će djeca biti sigurnija na internetu', upozorila je Lord. 'Rješenje nije zabraniti djeci da budu online, nego ih učiniti sigurnijima dok jesu online.'

Prema njezinim riječima, onemogućavanje pristupa osobnim računima može djeci zapravo otežati sigurno korištenje interneta jer bi izgubila pristup posebnim alatima i filtrima koji su već namijenjeni mladim korisnicima.

Kao primjer navela je ograničenja u YouTubeovim preporukama koja sprečavaju da djeca budu izložena štetnim sadržajima poput videa o uspoređivanju tijela ili idealiziranju određenih težina. Također je istaknula da su kod dječjih računa isključeni automatska reprodukcija videa i personalizirane reklame.

Roditeljski nadzor mogao bi nestati

Lord je upozorila i da bi računi s roditeljskim nadzorom gdje roditelji mogu birati što njihovo dijete smije gledati mogli prestati funkcionirati ako zabrana ostane u sadašnjem obliku. Zanimljivo je da je YouTube u početku bio izuzet iz australske zabrane kada je zakon donesen 2024. godine, ali je naknadno dodan nakon preporuke državnog regulatora za internetsku sigurnost.

Iako su se pojavila nagađanja da bi Google mogao pravnim putem osporiti zabranu, Rachel Lord odbila je potvrditi hoće li kompanija doista poduzeti takav korak, piše Euronews.