Google Play uvodi upozorenje za aplikacije koje troše previše baterije

Ova metrika ključnih funkcija Androida razvijena je u suradnji sa Samsungom kombiniranjem 'dubokih, stvarnih uvida u korisničko iskustvo s potrošnjom baterije' proizvođača originalne opreme s podacima platforme Android. Od lansiranja beta verzije u travnju, Google je koristio doprinos razvojnih programera aplikacija kako bi algoritam bio 'još točniji i reprezentativniji'.

Google je pokrenuo novu metriku prekomjernih djelomičnih wake lockova za razvojne programere aplikacija za operativni sustav Android, koja će rezultirati upozorenjima trgovine Play za krajnje korisnike. Wake lock je mehanizam u softveru koji sprječava mirovanje uređaja kako bi aplikacije mogle obaviti zadaću bez prekidanja.

Sada je široko dostupan. Google ga primjenjuje s novim ograničenjem lošeg ponašanja za prekomjerne wake lockove koji 'značajno doprinose pražnjenju baterije'. Korisnička sesija smatra se pretjeranom 'ako sadrži više od dva kumulativna sata neizuzetih wake lockova u razdoblju od 24 sata'.

Do izuzeća dolazi ako se radi o wake locku koji je zadržao sustav i koji nudi jasne korisničke pogodnosti koje je nemoguće dalje optimizirati, poput reprodukcije zvuka ili prijenosa podataka koji je pokrenuo korisnik. Google definira ograničenje lošeg ponašanja kao situaciju u kojoj je '5 posto korisničkih sesija aplikacije u posljednjih 28 dana prekomjerno'. Više pojedinosti za razvojne programere dostupno je ovdje, s novim alatima za otklanjanje pogrešaka.

Prekorače li ograničenja lošeg ponašanja za prekomjerno zaključavanje aktiviranja, aplikacije će biti isključene s 'istaknutih površina za otkrivanje kao što su preporuke' u trgovini Play. Osim toga, moguće je kako će biti prikazano crveno upozorenje 'Ova aplikacija može trošiti više baterije nego što se očekivalo zbog visoke aktivnosti u pozadini'. Ove promjene na Google Playu stupit će na snagu 1. ožujka 2026. godine, piše 9 to 5 Google.