Google Play uvodi upozorenje za aplikacije koje troše previše baterije

Uz poboljšani algoritam, uvedeno je novo ograničenje vezano uz rad aplikacija bez prekida, odnosno dok je uređaj u mirovanju
Google je pokrenuo novu metriku prekomjernih djelomičnih wake lockova za razvojne programere aplikacija za operativni sustav Android, koja će rezultirati upozorenjima trgovine Play za krajnje korisnike. Wake lock je mehanizam u softveru koji sprječava mirovanje uređaja kako bi aplikacije mogle obaviti zadaću bez prekidanja.
Ova metrika ključnih funkcija Androida razvijena je u suradnji sa Samsungom kombiniranjem 'dubokih, stvarnih uvida u korisničko iskustvo s potrošnjom baterije' proizvođača originalne opreme s podacima platforme Android. Od lansiranja beta verzije u travnju, Google je koristio doprinos razvojnih programera aplikacija kako bi algoritam bio 'još točniji i reprezentativniji'.
Sada je široko dostupan. Google ga primjenjuje s novim ograničenjem lošeg ponašanja za prekomjerne wake lockove koji 'značajno doprinose pražnjenju baterije'. Korisnička sesija smatra se pretjeranom 'ako sadrži više od dva kumulativna sata neizuzetih wake lockova u razdoblju od 24 sata'.
Do izuzeća dolazi ako se radi o wake locku koji je zadržao sustav i koji nudi jasne korisničke pogodnosti koje je nemoguće dalje optimizirati, poput reprodukcije zvuka ili prijenosa podataka koji je pokrenuo korisnik. Google definira ograničenje lošeg ponašanja kao situaciju u kojoj je '5 posto korisničkih sesija aplikacije u posljednjih 28 dana prekomjerno'. Više pojedinosti za razvojne programere dostupno je ovdje, s novim alatima za otklanjanje pogrešaka.
Prekorače li ograničenja lošeg ponašanja za prekomjerno zaključavanje aktiviranja, aplikacije će biti isključene s 'istaknutih površina za otkrivanje kao što su preporuke' u trgovini Play. Osim toga, moguće je kako će biti prikazano crveno upozorenje 'Ova aplikacija može trošiti više baterije nego što se očekivalo zbog visoke aktivnosti u pozadini'. Ove promjene na Google Playu stupit će na snagu 1. ožujka 2026. godine, piše 9 to 5 Google.